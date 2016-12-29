Романовичев: Грустное предновогодье…

Киевская газета «День» вышла с карикатурой на первой полосе. На картинке четыре цифры «2017». И «семерка» типа говорит: «Я вам не какая­нибудь «шестерка»!». Это хорошо, что мы с юмором провожаем неприятности. Но если честно, то на моем веку не встречалось года более безрадостного, нежели 2016­й. 2014­й даже после Иловайска дарил ожидание, что новые министры­иностранцы и обновленная ВР спасут Украину. И 2015-­й даже после гонтаревских заморочек с гривной и откровенной лжи Яценюка оставлял робкие надежды, что «заграница нам поможет». Не помогла! И вместе с Путиным беззастенчиво нас грабит…

«Трудный был год»…

Впрочем, читатель со стажем с нами не согласится. Ибо бывали годы и побезрадостнее. Вот в 1962­м, к примеру, Хрущев и Кеннеди на пару едва не сожгли планету в термоядерном огне. Согласны, но автор тогда еще в дошкольниках гулял, и не только ему в те дни импонировала военная мощь Родины. И «смотреть машины с солдатами» было главной нашей забавой неспокойного лета 62­го года. Но именно тогда СССР уже проиграл войну Штатам и дальше лишь «раскачивал вагон, имитируя видимость движения» (как в анекдоте о брежневской эпохе).

В 1972­м был неурожай. Но телевизор врал об успехах, народ получил рыбный день в столовках, а Генсек Брежнев и глава Совмина Косыгин купили в США и Канаде очень большую партию зерна. Печь хлеб с горохом, как при Хрущеве, не понадобилось. Поэтому труженики Госбанка СССР получили ордена за то, что поменяли наше золото на их пшеницу. О том, что уже тогда замаячил крах советской экономики, мы узнали через 30 лет…

1982­й стал годом, когда из Афгана массово пошли гробы. «Маленькая победоносная война» перешла в разряд большой и затяжной. В которой армия, ободранная оборонпромом, задавленная показухой и доведенная до отчаяния ГлавПУром СА и ВМФ генерала Епишева, не могла победить по определению. Но в ноябре 1982 года умер Брежнев, и появились новые надежды. Так и не сбывшиеся…

В 1992­м наступил мрак типа нынешнего. КГБ, совершивший госпереворот под видом провала «путча ГКЧП», использовал дореволюционный слоган большевиков: «Чем хуже — тем лучше». Приспособив его к текущему моменту… В России он звучал как «вот вам ваша демократия», а в Украине — «вот вам ваша «неЗАЛЕЖНОсть». Совпартактив, оставшийся в нетронутом виде, плюс «красный директорат» «начали делить наши деньги». Отбиваясь от народа отмазками: «А теперь у нас рынок (демократия); а теперь у нас независимость». Поэтому денег нет, а есть инфляция, проблема газа и хлеб по цене водки. Но в 1992­м пока не была убита вера, что прорвемся и все же заживем, как люди…

2002­й. Отнятая победа Ющенко на выборах, Кучма — зиц­президент при главе его же АП Медведчуке, первое явление премьера Януковича. Но и тут казалось, что не все потеряно — экономическая ситуация вполне сносная, да и Ющенко уж точно победит в 2004­м…

2012­й. После откровенного предательства яценюков­турчиновых, подаривших Януковичу нужный избирательный закон, у власти остался скоморох Азаров с его насмешившими Запорожье и «ЗАЗ» заявлениями про мосты и зарплаты. Однако жить хоть трудно, но еще можно было…

2013­й — санкционированная Москвой кампания «борьбы с фашизмом» от Левочкина — главы АП Януковича, а ныне одного из лидеров Опблока и от российского гражданина Шувалова (ныне главного на «Интере»). Картинка в телевизоре уже тогда готовила Россию, Крым и Донбасс к приходу «фашистов­западенцев». Но одновременно Янукович обещал «безвиз» с ЕС, и внезапная его отмена вызвала протесты молодежи, вылившиеся в Евромайдан.

Это спустя три года понятно, что за искренним порывом сотен тысяч украинцев стояли расчётливые спецы ФСБ во главе с генерал­полковником Сергеем Беседой. А еще подчиненные упомянутого «бугра» ФСБ в среде т.н. украинских и т.н. правоохранителей весь декабрь 2013­го подбрасывали дровишки в костер Майдана. В январе 14­го появился из ниоткуда «Правый сектор». Так закончился мирный этап протестов, пролилась первая кровь, а дальше пришел ужас 18 и 20 февраля 2014 года. Янукович и сотни высших должностных лиц Украины бежали (или типа бежали) в ночь на 22 февраля, а Путин отчеканил на медали «За взятие Крыма» дату 20 февраля. Когда еще никакой «хунтой» и не пахло.

Посаженные типа руководить Украиной Турчинов и Яценюк, по всему, должны были обеспечить Путину бескровный захват полуострова. Что они и сделали. Но Майдан не расходился и начинал возмущаться. Пришлось сливать и Донбасс (Одессу, Харьков и Запорожье Коломойский не дал). Это чтобы мотивировать упрямых майдановцев свалить из Киева («Чего здесь ошиваетесь — вперед на фронт!»). Когда же на Донбассе все могло и закончиться, появилась идея угробить шесть лучших бригад, растянутых под российской границей. Их без всякой реакции главы МИДа Климкина и начГенштаба Муженко, как в тире, расстреливала российская артиллерия со своей территории.

Но и этого оказалось мало! Семь лучших добровольческих батальонов собрали под Иловайском (совещание с ними провел тогда уже секретарь СНБО Турчинов). На этот стратегически важный ж.д. узел (единственный тогда в руках Путина из трех соединяющих Донецк и Россию веток), куда должна была быть брошена целая кадровая бригада (а лучше две!), выставили несколько сотен необученных «партизан» без поддержки бронетехники и артиллерии.

А дальше сначала главы администраций президентов РФ и Украины о чем­то «пошуршали» в Сочи (15.08.2014 г.), а затем и сами президенты в Минске (26 августа). А 29­го под Иловайском все было кончено. Последние официальные данные потерь: «2 вересня 2016 року Генеральний прокурор України Юрий Луценко підтвердив попередні дані про 366 загиблих осіб; 429 — отримали поранення різного ступеня тяжкості; 300 — потрапили у полон противника. ЗСУ зазнали значних втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн. («Википедия»). Неофициально речь идет о тысяче погибших. В Запорожье похоронено 118 неизвестных тел погибших, примерно шестьсот останков привезли в Днепр. Здесь насчитывается 120 могил. С остальными телами «продолжают работать»…

Потом были ДАП и Дебальцево. И новые «успехи» как переговорщиков в Минске, так и генерала Муженко. Аэропорт сдан, как и вторая ж.д. ветка, соединяющая Донецк с Россией. Потери только в Дебальцево — свыше 300 наших бойцов.

Сейчас же одни на фронте воюют и ежедневно умирают, другие перевозят из оккупированной территории 9000000 тонн угля, третьи просто обеспечивают контрабанду с общей кассой. Платишь в Украине — и груз доедет до конечного пункта в «ДНР­ЛНР». И наоборот…

Итоги недели как объяснение слогана: «Маємо те, що маємо»

Тем временем украинская дипломатия отметилась очередным «успехом». Глава МИДа РФ, похоже, приказал своему типа украинскому коллеге и уже его послу в ООН поддержать резолюцию Совета Безопасности по Израилю. Последний, как известно, сам себе устанавливает правила международной жизни. И если они не совпадают с каким­то ООН, то тем хуже для ООН. Поэтому израильтяне как тиранили палестинцев, так и тиранить будут, но нам голосование припомнят. Израильское лобби в Украине уже пригрозило стране, которой оно в значительной степени владеет, страшными карами.

И тут как будто случайно в Умани, где во время нашествий хасидов действуют израильские законы (ибо сюда приводить в чувства упомянутых гостей прибывает израильская же полиция), случилась провокация. Неизвестные, выкрикивая антиеврейские ругательства, «на могильном комплексе «Цадика Нахмана» облили вход в комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи.

Откровенное безобразие! Но тут другое важно. Хоть выкрикивали на русском языке, обвинят во всем УКРАИНСКИХ националистов. А еще у нас, как известно, все равны, но кое­кто все же «равнее». Поэтому только в Запорожье масса случаев ограблений, краж и даже публичных поджогов православных храмов, но до этого никому дела нет. В уманском же случае все кому положено, включая ВР, сделали заявления, и Генпрокурор лично отменил отпуск прокурора Черкасской области. Ибо нужно работать…

Не спорим — нужно нормально расследовать провокации. Тут российский след очевиден (с учетом голосования ведомства Климкина в ООН), как и цель провокации: окончательно заплевать Украину и украинцев в глазах всемогущего Израиля. Но раз очевиден путинский след, то виновных точно не найдут. Т.е. ими назначат «буржуазных националистов». Украинских…

Как это было во всех случаях (большинство из них расследовали… активисты), когда под заранее установленную видеокамеру группы провокаторов организуют бузу на матчах сборной Украины по футболу (особенно во Львове) или киевского «Динамо». И тут российский след уже даже установлен. Поэтому… виновных нет и быть не может…

Да, читатели нам названивают и интересуются, почему на Светлодарской дуге активизировались бои, а мы молчим, как рыба об лед? Отвечаем. По всем признакам (особенно после поездки в район боев упоминавшегося Турчинова), имеет место очередной «договорняк». Тех, кто торгует друг с другом 9000000 тонн угля и водкой — на миллиарды гривен. О чем свидетельствует то обстоятельство, что родной Генштаб не позаботился не только о заправке бензином наших наступающих войск (что почти норма), но и для того, чтобы вывезти из­под огня раненых. Та же история, если верить известному Стрелкову­Гиркину, и на той стороне…

А еще бойцы говорят («пошуршите» на сей счет соцсети), что любой приезд того же Турчинова на фронт — и враг намертво замолкает. Но после его убытия начинается нешуточная война, и вся норма снарядов и пуль по нашим позициям будет врагом выпущена с бОльшей интенсивностью. Впрочем, подобная ситуация не только Турчинова касается…

Поэтому как минимум 10 наших погибших бойцов и, говорят, что больше с той стороны — это, возможно, цена спокойствия в Украине по итогам национализации «Приватбанка». Когда из­под Дебальцево пошли вести об убитых и раненых, всем уже не до проблем Коломойского и его банка стало. Что и требовалось…

А тем временем Украина пьет и салютует, не обращая внимания на заголовки СМИ и записи в тех же соцсетях. Самые мягкие из них такие: «Бойцы АТО. Мы воюем в окружении: впереди враг — позади предатели»; «Враг не страшен — враг впереди, страшны Иуды, которые позади»….

И тут самое время обратить внимание на заявление такого себе Царева. Это — бывший народный депутат, а потом «спикер парламента» уже забытой «Новороссии». Ну, вы его помните — мужчина, который пьяным выглядит лучше, чем трезвым! Так вот его заявление на «Ленте.ру»: «Украина прекратит свое существование как единое государство в случае неконституционного отстранения президента страны Петра Порошенко от власти. По словам Царева, на новый госпереворот в Украине может решиться «партия войны», в которую входят глава МВД Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. «В этом случае, очевидно, минские соглашения будут разорваны. Это приведет не только к тому, что Донбасс будет либо независимым, либо воссоединится с Россией. Это приведет к распаду Украины».

Тут два замечания. Сначала можно хихикнуть. Ну, мало ли что всякий там Царев сказал?! Потом взгрустнуть. В Польше вот на днях едва не случился переворот. Ну и что, немцы отняли у поляков Данциг и Бреслау, белорусы — Белосток, а чехи — Силезию? Но в Украине перевороты и придумываются, чтобы отнять Левобережье и Одессу. Приговаривая при этом, что это поляки отнимут Львов, а венгры — Ужгород.

Впрочем, мы уж который месяц пишем, что в Украине все для переворота готово. И самое печальное, чего добился нынче президент Порошенко, что за него, в отличие от Януковича — за деньги или без — Антимайдан стоять не будет. Как в свое время за Керенского. Народ лишь вздохнул с облегчением в ноябре 1917­го, не сразу поняв, что вместо просто болтуна Александра Федоровича пришли настоящие людоеды.

Впрочем, мы как­то совсем не на новогодний разговор сбились. Поэтому хоть под занавес: с праздником, читатель!

Леонид Романовичев