Романовичев: Как они напишут мемуары. И без Савченко, и без Украины…

Робко надеемся, что читатель простит нас. Простит за то, что при изобилии тем для реплик в блоге, мы второй раз подряд возвращаемся к уже заезженной другими теме Надежды Савченко, объявленной «врагом народа». Ну заклюют ее — рано или поздно, и никакие блоги с попыткой разобраться в ситуации никак ей уже не помогут. Так ради чего тогда по клавиатуре пальцами стучать?

Тем более, что каждый день нам «новые песни придумЫВАЕТ жизнь». Вот в Сирии Путин — притом в лучших традициях чеченского Грозного — взял Алеппо. Опять горы трупов на улицах, а сам город больше похож на Сталинград в конце одноименного фильма Федора Бондарчука. Прогрессивное же человечество в лице ООН привычно выразило озабоченность.

Или вот еще один заголовок теперь уже от «Ленты.ру»: «Нефтяной барон, орденоносец, «друг Путина». Как Трамп выбирал нового американского госсекретаря и чего от него ждать». Это по поводу предложенного сенату в качестве второго человека в администрации Трампа главы нефтяной мегакорпорации Exxon-Mobil Рекса Тиллерсона. Т.е. уже настоящие «вихри враждебные веют над» Украиной, а мы все о Савченко…

Но как же о ней не заговорить, если чуть ли не как радость схождения благодатного пасхального огня было встречено ДТП автомобиля, в котором находилась «пресловутая» Савченко. «Автомобиль с Савченко в Одесской области улетел в кювет», — такой заголовок придумали на путинском НТВ, но продублировали его почти все ресурсы «Минстеця».

Но из-за чего случился уже недельный всплеск хорошо организованной травли Н. Савченко после ее общения с т. н. «вождями» т.н. «ЛНР-ДНР»? Посмотрим цитату из «Деловой столицы» от 12.12.2016 г.: «Публичное признание террористами роли Савченко кажется винтиком спецоперации наших северо-восточных партнеров, которая заключается в дискредитации президента Петра Порошенко. Ведь в случае, если «ДНР-ЛНР» и впрямь проведут обмен пленными, то все лавры достанутся именно Савченко. А пророссийская медиа-машина в Украине будет разгонять тезисы с обвинениями в адрес официального Киева… После сегодняшнего заявления Плотницкого, представляется, что главной задачей со стороны СБУ, а также профильного комитета ВР, является неотложная проверка «постпреда» Савченко на предмет государственной измены, а также возможного разглашения государственной тайны главарям «ДНР-ЛНР».

Т.о. два года и четыре месяца переговоров (от первой встрече в Донецке Кучмы, Медведчука и Шуфрича с еще более откровенными путинистами) заканчиваются лишь отдельными пиар-акциями. Типа мы освободили пленного героя-майора… А в это самое время контрабанда — рекой, с «единой кассой» и там и у нас, а еще вода, свет и газ за счет украинского бюджета. Плюс пенсии уже и инвалидам террористического фронта тоже… Поэтому самое время взяться за Савченко? Ибо если она сегодня реально вырвет кого-то из плена, как ее потом остановишь?

Самое главное, что сии мысли посещает не только стеце-кремлеботов, но и их, вроде как, политических конкурентов. Которые не очень верят проплаченным сводкам социологов, а имеют на руках реальные рейтинги популярности. Для служебного пользования… И в этих опросах, похоже, Петру Алесеевичу на фоне Надежды Савченко не многое светит. Раз ищут любой повод, дабы ее обляпать. Первый вице-спикер парламента и тоже по статусу нардеп Ирина Геращенко общается с этими же «вождями» (а только с ними в Минске переговоры и ведутся с 5 сентября 2014 года, остальные включая ОБСЕ и Россию — только «посредники») более 2 лет. И ее никто ни в чем не обвиняет, а по Савченко только собака Жучка пока, кажись, промолчала.

«Но что характерно»! Уже и «Батькивщина», въехавшая в ВР на горбу Савченко (вспомните, кто чаще всего красовался на билбордах этой политсилы) исключила Надежду из фракции. Мало того, требуют теперь исключить ее из состава украинской делегации в ПАСЕ. Мол, она без квоты туда пролезла (сидя в тюрьме?). Ибо известную «царицу неземную» не только затмевает, но и обходит по рейтингу?

А вот и Анатолий Гриценко, которого мы уже было начали прощать за «мочилово» Ющенко в интересах Тимошенко, вдруг взялся за старое. Вставив и свои пять копеек: «Напевно Надії Савченко краще скласти мандат і повернутися до армійського життя… У ігрищах з політикою/терористами вже перейдено червону лінію, і явно відчувається вплив Медведчука. В тих аморальних ігрищах і без Савченко акторів предостатньо». (Facebook).

Как сказали бы в анекдотах о дворецком Берриморе: «Конкуренция, сэр!», и тут уже ничего не попишешь. А еще ревность. Ибо в нормальной стране уровня хотя бы Польши, нормальные политики сразу же сплотились бы вокруг популярного сварщика с гданьских верфей Леха Валенсы и пришли бы к власти. В ненормальной же — они затопчут Савченко и будут потом писать мемуары под названием «Как мы про***ли Украину». Факт…

Леонид Романовичев

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