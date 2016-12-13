Романовичев: Надежда Савченко опять угодила во «враги народа»

Так уж случилось, что в последние дни вся внимательная Украина начала догадываться, куда уходят наши деньги. Притом деньги, которых нет?

Давайте только факты. Драконовские тарифы вроде как должны озолотить казну. Замороженные пенсии, плюс налоги на пенсии, плюс вообще изъятые пенсии опять же пополняют бюджет. Новые и новые налоги, хорошо придумывавшиеся и Азаровым, во времена Яценюка-Гройсмана поставлены на поток. И тоже переполняют казну.

А денег нет… Так война же — напомнят нам. Точно — все поборы и фактическое истребление пенсионеров как класса объясняются военными расходами. Но глянем бюджет Минобороны 2014 года (принятый при Януковиче). Там 15,2 млрд. гривен. При курсе доллара 1:8 это составляло $1,9 млрд. Бюджет МО текущего года — 55,6 млрд. гривен или $2,24 млрд.. Вы видите принципиальную разницу между цифрами? И мы не видим!

А ведь расходы мирного времени и войны просто несопоставимы. За счет резкого увеличения закупок боеприпасов и топлива, военных перевозок и производства оружия. Которого тоже нет… А есть «боевые» доплаты, но в основном труженикам Генштаба, и есть зарплаты возросшей до 250 тысяч армии. Поэтому не удивляйтесь посту известного волонтера Юрия Касьянова на Facebook (25.10.2016 г.)»Мы тратим деньги на флот, который нам не нужен, на тыловые структуры, еще больше тратится на алчных» лампасникив «, которые прикишенюють эти деньги. Из каждых десяти гривен до передовой доходит 50 копеек…».

Стоп! Так если на войну деньги не тратят, куда они их девают — солят, что ли? Частично да. Вот, к примеру, благодаря бюрократическим рогаткам и неумехам-чиновникам только горсовет Запорожья в этом году не сумеет потратить около одного миллиарда гривен.

Еще какая-то часть денег будет разворована. Таможней и налоговой, всякими решалами, а главное — менеджментом госмонополий. Которым мало миллионных зарплат и премий в десятки миллионов…

Да, что-то пойдет на подкуп (зарплатами и выплатами) генералов, прокуроров, судей, «Беркута»… Но все равно- много денег остается! И пойдут они на три вида расходов. Первый — подкуп депутатов (только кэш согласно е-деклараций нынешнего состава ВР — 12 млрд. гривен). Беглый нардеп Александр Онищенко четко все расписал: снять экс-главу СБУ — $3 млн., назначить Луценко Генпрокурором — не намного дешевле.

Второе — содержание полчищ стеце-кремлеботов, которые обязаны заплевать неугодных, восславить «царя» или — если не получится восславить — увести общественное мнение в сторону. Слово экс-министру обороны Анатолию Гриценко («Гордон», 10.12.2016 г.): «Вот запись из внутреннего чата депутатов от БПП: «Тот, кто в пятницу, 9 декабря, выступит относительно роста преступности, краж автомобилей…, получит карт-бланш во время рассмотрения бюджета во втором чтении. Обращаюсь ко всем: мы не должны потерять пятницу». Это посылает депутат от БПП Ирина Фриз, бывший пресс-секретарь президента Петра Порошенко», – сказал Гриценко…

«То есть они формируют то, что вы должны знать, и то, чего не должны. Вот этого (в тот момент в эфире обсуждали записи якобы переговоров беглого народного депутата Александра Онищенко с Порошенко. – «ГОРДОН») вы знать не должны. Вы должны в это время обсуждать какие-то кражи, автомобили…, или Княжичи – что угодно. Они даже могут создавать эти эти информационные поводы, лишь бы не говорить об этом (об Онищенко. – «ГОРДОН»)», – добавил Гриценко.

Третье — «создание информационных поводов». Напомним, пример такого «повода» от 31 августа 2015 г.. Тогда странное убийство четырех нацгвардейцев повесили на «Свободу». А расстрел в тех же Княжичах, случаем, — не СОЗДАННЫЙ информационный повод? Или взрыв подъезда в Чернигове?..

Впрочем, вряд ли. Ведь тут во время работы в Минске ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ УКРАИНЫ и т.н. «ДНР-ЛНР» рванула «информационная бомба». Переговоры, напомним, ведутся с августа 2014 года (а ОБСЕ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ и ФРАНЦИЯ выступают лишь как ПОСРЕДНИКИ). Так вот нынче с лидерами упомянутых «ДНР-ЛНР» пообщалась НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ Надежда Савченко. Ой, что тут началось! Все ведущие стеце-кремлеботы тут же не забыли плюнуть в нее так, как делают это с июля сего года. Т.е. месячишко ей дали после путинской тюрьмы передохнуть и… поехали!

Но не Савченко единой! Вот интервью на «Цензор.нет» мэра Львова Андрея Садового (9.12.2016 г.), которое много рассказывает и о создании информационных поводов, и о «Минстеце» как таковом.

«Ви знаєте, ми живемо в дуже непростий для нашої країни час. Півроку тому бандити підпалили Львівський полігон, який використовувався містом впродовж останніх 80 років. Мета була дуже проста: фізично унеможливити вивіз побутових відходів зі Львова. І завалити місто сміттям. Щоб ви розуміли: в день це орієнтовно 600-650 тонн відходів… Неофіційно я розумію, що то чітко спланована акція, мета якої, напевно була далекоглядна. І оці регулярні картинки, які йдуть на медіа, також мають свою чітку мету. Було дуже красиво, коли в Одесі показали декілька кульків сміття – і зверху лежала моя новесенька візитівочка. Яка, за версією, мала проїхати 800 кілометрів і бути просто незайманою».

Таким образом и Садового, и его «Самопомощь» «мочат» испытанными методами. Сначала умышленный поджёг, затем гибель пожарников (ГСЧС — ни мэрам, ни губернаторам не подчиняется!). А затем поездки типа львовского мусора по все Украине и картинка в телевизоре. И так полгода — изо дня в день…

А вы говорите, что выборы не предвидятся. Да подготовка к ним идет полным ходом!

Леонид Романовичев