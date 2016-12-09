Романовичев: О Новинском и сопутствующих ему факторах украинской политики

Как скажет вам любой школьник, с определённой старательностью посещающий уроки литературы, перед развязкой события в любой драме убыстряются. Иначе, знаете ли, не интересно! И дедушка Шекспир, если кто помнит, в этом деле был большим доком.

По всем признакам, некие события — пока в неизвестной даже Путину и Трампу форме, назревают и в Украине. А значит мы становимся свидетелями беспрецедентного убыстрения событий, каждое из которых способно было бы похоронить любое правительство Европы и даже многих президентов. Но, как вы понимаете, не в Украине…

Итак 28 октября. Путин в присутствии ухмыляющегося в сочинском зале кума Медведчука, называет Петра Порошенко «иностранным инвестором России» и всячески благодарит его за налоги и за всё прочее по Липецкой фабрике «Рошен».

С 1 ноября начинается эпопея с е-декларациями, заставившая не только Украину, но и весь интересующийся ею мир вспомнить поговорку: «Вор на воре едет и вором погоняет».

7 ноября, прослышавший что-то о прогнозах на выборы в США Саакашвили, заявил об отставке с поста одесского губернатора. Последний всячески позиционирует себя как старый друг Дональда Трампа. Т.е. друг с тех пор, когда тот был ещё просто американским миллиардером.

9-го стало известно, что Трамп победил. Порошенко же не просто ставил на Хилари Клинтон, но и мешал Трампу победить посредством раскрытия т.н. «чёрной кассы» Партии регионов. Фигурантом которой стал и руководитель предвыборного штаба республиканского кандидата Пол Манафорт. Спешно отправленный Трампом в отставку…

15 ноября начался «шатун». С последующей рекомендацией Петру Порошенко от Дмитрия Корчинского (http://uapress.info/ru/news/show/150955), в которой — в десяти абзацах — всё, что сделал с Украиной г-н Порошенко и его друзья и как «радикально исправить ситуацию» к лучшему…

Далее случились резкие заявления Шустера, Тимошенко, Гордона. О преследованиях и воровстве, о засилье шпионов ФСБ в Украине и об умышленных действиях власти по развалу экономики и социальной сферы.

21 декабря ни один украинский политик, в том числе хоть как-то причастный к Майдану 2013 года, на этом самом Майдане в Киеве не появился. Видели только Саакашвили…

24 ноября случился очередной еврооблом. Т.е. накануне Порошенко в 121-й раз клятвенно пообещал украинцам безвизовый режим в Евросоюз, но опять ничего не получилось.

1 декабря на Банковой и окрестностях «титушек» (и в этот раз тоже пропрезидентских), и «беркутовцев» было больше, чем при Януковиче. В тот же день народный депутат Александр Онищенко сообщил из Лондона, что передал американским прокурорам компромат на Президента Порошенко. Со вскрытием всех схем подкупа депутатов в Верховной Раде, рейдерства и поборов бизнеса.

4 декабря случилась перестрелка между правоохранителями, а если точнее — то расстрел одной группой подчинённых министра Авакова другой группы подчинённых министра Авакова.

А 8 декабря Верховная Рада как-то неожиданно лишила неприкосновенности российского олигарха Вадима Новинского. Который стал украинским олигархом, затем гражданином Украины и народным депутатом Украины. Всё случилось незапланированно — во время голосования не должно было хватить голосов, а их почему-то хватило. По сей замечательной причине уже в пятницу ни один уважающий себя украинский ресурс не промолвил о Новинском ни слова.

Тут стоит подробней заикнуться об упомянутом персонаже. Ленинградец, весь бизнес и работа — в Санкт-Петербурге. Вдруг (как и ленинградский сварщик Хмельницкий, владевший «Запорожсталью») он кем-то бросается в Украину. И в короткий срок приобретает здесь всевозможные активы. Так Новинский стал младшим партнёром Ахметова по «Метинвесту», приобрёл три(!) судостроительных завода в Херсоне и Николаеве, известную продовольственную компанию «Верес», угробленную только в Запорожье сеть «Амстор», банки «Форум» и «Юнекс» и много чего другого.

В 2012 году министр экономики Порошенко специальным письмом попросил президента Януковича предоставить Новинскому украинское гражданство. Не позже 22 февраля 2014 года — во время заседания какого-то майдановского(!) штаба — на некие слова Новинского(!) Петр Порошенко разразился гневной тирадой со словами «Су*ка православная».

Новинский ныне известен как один из ведущих «продюсеров» УПЦ Московского патриархата. На том и погорел. Генпрокуратура в лице Ю. Луценко выдвинула ему обвинения в том, что пытаясь (по указке Януковича) совершить церковный переворот, тот незаконно блокировал митрополита Александра (Драбинко) — ближайшего сотрудника правящего митрополита Владимира (Сабодана). Цель — отстранение последнего от церковной власти и заменой его более лояльным и Януковичу, и Кремлю персонажем.

Народный депутат всё отрицает, юристы говорят, что доказательств и вправду недостаточно. Тем временем в сложившейся ситуации в Администрации Президента решили отвлечь внимание общественности от более серьёзных тем голосованием по Новинскому. И обвинить в провале такового либо Юлю, либо «Самопомощь». Но увы — голосование оказалось результативным. Теперь уже прокурорам что-то нужно будет делать!

Тем временем Новинский ведёт себя по-мужски, достойно и уверенно. Т.е. получился откровенный «промоушен» товарищу олигарху от Генпрокуратуры. Ведь у того есть 100-процентная гарантия, что реально его не тронут. Поэтому он и может себе позволить быть мужественным. К тому же, если дело дойдёт до суда, то что может заявить под присягой Новинский? Да что-то ещё о Порошенко, и тогда продемонстрированное депутатам Верховной Рады письмецо Януковичу с просьбой о гражданстве, прозвенит только первым и маленьким колокольчиком Президенту. Не правда ли?

Леонид Романовичев

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.