Сегодня в Запорожье все школы и внешкольные учреждение закрылись на карантин

Резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Запорожье стал причиной закрытия всех школ и внешкольных учреждений города на карантин.

Такое распоряжение дал городской голова. Согласно распоряжению занятия в общеобразовательных и внешкольных учреждениях с 20 декабря 2016 года приостанавливаются.

Что касается детских садов, то они работают, однако в них вводится усиленный противоэпидемический режим.

Медики сообщают, что за последнюю неделю в Запорожье было зарегистрировано 9758 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это значит, что эпидемический порог был превышен в два раза. Кроме того, ощутимо возросла заболеваемость среди детей – 57,3% от общей цифры.

Учебный процесс возобновится после принятия соответствующего распоряжения.