Сегодня еще 6 отделений Запорожской облбольницы подтвердили статус «Чистая больница безопасна для пациента»

Девять месяцев назад в Запорожской облбольнице стартовал всеукраинский проект «Чистая больница безопасна для пациентов». За этот короткий период учреждению удалось добиться немалых высот: 7 отделений больницы гордо носят и день за днем подтверждают звание безопасных для пациента. Сегодня же ряды «отличников» в чистоте пополнили еще 6 отделений областного медучреждения.

Статус «Чистая больница безопасна для пациента» присуждается ассоциацией «Служба организации инфекционного контроля» (СОИК) и является показателем четко отлаженной системы поддержания чистоты и стерильности в лечебно-диагностических учреждениях. Он отображает высокий уровень соблюдения стандартов санитарии и гигиены, и что самое главное – безопасных и качественных условий пребывания пациентов и работы сотрудников.

Внутрибольничная инфекция – невидимый и очень опасный враг

Как отмечают организаторы проекта, опасность, которую несет внутрибольничная инфекция (ВБИ) трудно переоценить, ведь инфекционные заболевания «атакующие» каждого человека, переступившего порог больницы, могут причинить немало дополнительных проблем со здоровьем и даже угрожать жизни. Это касается и работников, которые в силу рисков своей профессии имеют постоянный контакт с различными инфекциями.

Лидия Сичевая, представительница ассоциации СОИК в Запорожье, рассказывает, звание «чистой больницы» имеет очень важное значение для сотрудников больницы. Тщательное и постоянное выполнение единых стандартов чистоты и гигиены: правильная обработка рук, наличие дозирующих систем с антисептиками, применение двухведерной системы уборки, работа с современными дезсредствами и др. значительно сокращает риск заражения ВБИ медработников. Ведь именно на сохранение здоровья персонала и пациентов медучреждений Украины нацелена программа, и в этом кроется основной смысл вручения отличительного сертификата.

С целью контроля возникновения инфекций в медицинских учреждениях представители СОИК и Ассоциации медицинских сестер Украины, проводят гигиенические аудиты лечебно-профилактических и диагностических учреждениях Украины. Запорожская областная больница в числе первых присоединялась к проекту: 7 отделений больницы уже отмечены наградой в виде таблички, извещающей пациента о 100% чистоте и безопасности. Вслед за ними команды еще 6-ти отделений сегодня были проверены аудиторами из столицы и показали пример европейского подхода к чистоте в областной больнице: отделения эндоскопии, нейрохирургии, профпатологии и реабилитации потерпевших вследствие аварии на ЧАЭС, лучевой диагностики и лучевой терапии, отделения анестезиологии с койками интенсивной терапии и отделения анестезиологии с койками интенсивной терапии центра трансплантации.

Уже 13 отделений ЗОКБ получили статус «Чистая больница безопасна для пациента»

Проведя тщательную поэтапную проверку, представители ассоциации СОИК приняли решение о присвоении вышеперечисленным отделениям звания «Чистая больница безопасна для пациента». Табличка с одноименным названием теперь будет украшать вход в каждое из этих отделений, свидетельствуя об их особом статусе, кредите доверия к Запорожской областной больнице.

«Получение статуса «Чистая больница безопасна для пациента» — это в первую очередь – гарантия безопасности для самих пациентов Запорожской облбольницы. Поступая на обследование и лечение в это медучреждение каждый может быть уверен в том, что его и без того ослабленному здоровью, ничего не угрожает. Чистота и гигиена — два показателя, которые современный пациент выносит на первое место при выборе и оценке медицинского учреждения. Наш сертификат – основа для принятия такого важного решения», — рассказала Людмила Зубченко, киевский эксперт ассоциации СОИК.

«Присвоение статуса «Чистая больница безопасна для пациента» — это не только большая честь, но и серьезная ответственность Запорожской областной больницы перед сотрудниками и пациентами, — комментирует важное событие Ольга Гурчак, главная медсестра больницы. – Сегодня мы видим результаты кропотливой и трудоемкой работы над изменением давно устаревших представлений о чистоте на современные, европейские. Шаг за шагом мы создаем максимально комфортные и безопасные условия лечения в нашей больнице, совершенствуемся, развиваемся, чтобы по праву носить звание флагмана медицины Запорожского края».