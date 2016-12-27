Сегодня Запорожский областной краеведческий музей отмечает свое 95-летие

Сегодня, 27 декабря, в 13:00 состоялась торжественное мероприятие по случаю 95-летия Запорожского областного краеведческого музея. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации Запорожья.

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Запорожский областной краеведческий музей был основан в 1921 году по инициативе Якова Павловича Новицкого, который стал его первым директором. Новый этап истории музея связан с именем литератора, художника и краеведа Н. Г. Филянского, который в 1931 г. энергично взялся за создание в Запорожье музея истории Днепрогэса. Музей изначально формировался как краеведческий и после образования в 1939 году Запорожской области получил статус областного.

В 1991 году экспозиция музея открылась в здании бывшей земской управы (1915 г.), в которой находится и по сегодня.

В музее работают постоянные выставки, среди которых «Природа края», «Геологическая история края», «Наш край с древнейших времен до XVI века», «Мебель Александровска XIX века», «ДнепроГЭС», «Этнографические сокровища Запорожья», «Наш край накануне и в годы Второй мировой войны», «Украинский трезуб».