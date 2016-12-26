Семья из Запорожского района попала в больницу из-за грибов

26.12.2016 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Переселенцы отравились запорожскими грибамиВ пятницу, 23 декабря в Запорожскую областную больницу обратилась семья из пгт. Балабино с отравлением грибами. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Как стало известно позже, 19 декабря в семье приготовили котлеты с грибами, которые семья собирала сама. В результате употребления в пищу котлет с острым отравлением в больницу попали 10-летний подросток, его 22-летняя сестра и 49-летний отец. Мальчик был доставлен в областную детскую больницу, а двое последних обратились в поликлинику сами.

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