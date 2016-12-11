Сколько стоит добро? Попрошаничество в Запорожье

Каждый из нас хоть раз встречался с попрошайками на улицах, в общественном транспорте, магазине, аптеке, возле церкви и т.д. У каждого отношение к этим людям разное. Чаще всего они вызывают раздражение, неприязнь или жалость. На последнее и рассчитывают уличные попрошайки

Одна из жительниц центрального района города, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала историю о том, как сдавала свою квартиру переселенцам из Донецка. Они говорили, что тяжело работают на рынке продавцами овощей и фруктов, чтобы как­-то выжить в новом, незнакомом для них городе. Но бдительные соседи заподозрили неладное. Женщина случайно встретила квартиросъемщицу за реальной «работой» в общественном транспорте. Девушка ездила каждый день в троллейбусах с фотографией и ксерокопией документов на больного ребенка. Она слезно рассказывала историю о том, что ее маленькому ребенку необходима срочная операция на сердце, иначе он не выживет. Просила всех неравнодушных к ее горю помочь деньгами, так как у нее самой нет необходимой суммы, а жизнь ребенка висит буквально на волоске. Конечно же, ребенок вместе с квартиросъемщиками не проживал, и при заселении о нем никто не упоминал. Такой «бизнес» был довольно прибыльным, если попрошайки на протяжении 6 месяцев могли оплачивать съемную квартиру в центре города и при этом, по рассказам соседей, еще заниматься наркоманией.

Впрочем, не всегда люди целенаправленно идут на мошенничество и просят милостыню ради наживы. Иногда их вынуждают жизненные обстоятельства. Попрошайка Валерий, который просит милостыню в подземном переходе, рассказал нам свою жизненную историю.

У Валеры все складывалось, как у многих людей: жил в 2­-комнатной квартире в центре города с мамой, затем женился, родились двое детей. Далее все пошло, как по сценарию мыльного сериала: развелся с супругой, которая в итоге забрала их общих детей, затем он потерял работу. Все попытки найти новую не увенчались успехом, был конец 90-­х годов. Экс-­жена и дети окончательно с ним перестали общаться. На фоне этого он начал выпивать, рылся в мусорных баках в поисках бутылок, бумаги, дабы сдать их и получить какие-­то деньги. Затем у героя этой истории умерла мама, которая, по большому счету, была единственной его финансовой поддержкой. После ее похорон Валерий и вовсе пошел по наклонной: стал злоупотреблять алкоголем, как на работу, вставал пораньше и обходил все окрестные мусорные баки. Его круг общения ограничился бомжами, которых он водил и к себе домой. Среди такого контингента Валерий нашел свою любовь. Правда, отношения продлились недолго. В одну из новогодних ночей влюбленная парочка что-­то не поделила. Валерий взял бутылку и ударил свою сожительницу по голове. От полученных травм девушка умерла. За убийство мужчина сел в тюрьму на несколько лет. Дети, которые долгое время не желали общаться с биологическим отцом, решили подсуетиться и провернуть махинацию. Пока Валерий сидел за решеткой, они переоформили квартиру на себя, привели ее в порядок и быстренько продали. Все вырученные средства поделили между собой. В итоге, когда мужчина вышел из тюрьмы, ему некуда было возвращаться. Родные дети позаботились об этом. Вот и пришлось Валере идти в подземный переход и просить милостыню. Наверное, он мог выбрать другой путь: просить помощи у государства, поселиться в приюте или еще где­-то, найти работу. Но жизненные обстоятельства окончательно его сломали.

Мнение психотерапевта, врача­-психиатра Анны Пришутовой о попрошайничестве в обществе:

­ Попрошайничество как социальное явление достаточно разнообразно. Всегда было и сейчас есть много людей, для которых просить милостыню — единственная надежда найти средства к существованию. Чем тяжелее экономическая ситуация, тем меньше работает социальная защита, больше граждан оказываются за чертой бедности.

Есть профессиональные попрошайки, которые, имея другие теоретические возможности заработать, выбирают такой способ. Попрошайничество считается достаточно организованным и криминализированным «бизнесом».

— Что побуждает людей давать милостыню? Используют ли уличные попрошайки психологические приемы?

— Если вы не вступаете в диалог, то психологизм заключается в мастерстве подачи «прошения». Человек так устроен: есть внутренняя, на генном уровне, потребность помочь тому, кто слабый, больной, немощный, голодающий. То есть, в общем, речь идет о доброте и милосердии. Акцентируют внимание именно на тех потребностях, в удовлетворении которых сложно отказать другому человеку. Иногда отказ в помощи может привести к смерти. Мы это понимаем, мало того, особо впечатлительные люди представляют себя на месте попрошайки (или «не дай Бог», или «я представляю, как ему тяжело»), и переступить черту сложно, ведь просят поесть, помочь старому, больному или ребенку.

Человеку трудно, иногда невыносимо смотреть на увечья или раны, поэтому зачастую профессиональные попрошайки нам активно и красочно демонстрируют поводы для жалости. Сложно находиться рядом с плачущим человеком, особенно ребенком и ничего не сделать; поэтому дети тоже частенько демонстрируются публично.

Многим тяжело выдержать запах (если речь идет об определенном типе попрошаек), активные приставания с просьбами (с протягиванием рук, хватанием за одежду), и они откупаются, давая деньги. Иногда люди следуют принципу «надо делиться» и отдают часть своего дохода тому, кто просит.

Все эти просьбы, по большому счету ­ манипуляции, за которыми часто стоит банальное нежелание работать, прилагать усилия. Но если у попрошайки достаточно артистизма и опыта, получается очень живой и искренний образ.

— Почему некоторые люди проходят мимо и не помогают попрошайкам?

— У каждого человека есть свой жизненный опыт. Опираясь на него, многие понимают, что, во­первых, просить о помощи может просто обманщик, выяснять это некогда и нет желания, поэтому денег давать не стоит. Иногда такие люди предлагают буквально накормить, купить билет на проезд, и часто получают отказ — это не подходит.

Есть люди, которые считают, что необходимо тратить силы и средства на оказание систематизированной помощи, что, давая деньги, не решить проблему, а можно только усугубить ее. Идея о том, что нужно дать не рыбу, а удочку. Но удочку очень часто не принимают.

У человека может просто не быть свободных денег. В любом случае не ответить на просьбу нелегко. Каждый выстраивает свою собственную теорию на этот случай. Если это происходит в транспорте, например, можно заметить, как отказывающие в просьбе опускают глаза, отворачиваются в сторону — им практически стыдно за свое поведение. И этот культуральный фактор работает на стороне просящего.

КАК В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ БОРЮТСЯ С УЛИЧНЫМИ ПОПРОШАЙКАМИ

К примеру, во многих городах Германии действуют запреты на прошение милостыни. В Мюнхене в определенных районах города официально запрещено так называемое агрессивное попрошайничество. Также запрещено попрошайничество с использованием детей, имитация телесных увечий и «художественные представления с использованием непригодных для игры музыкальных инструментов».

Не только в Германии попрошайничество стало «больной» темой. В Швейцарии во многих городах также существуют официальные запреты. В Мадриде попрошаек на улицах и возле супермаркетов штрафуют на сумму от 750 евро. Максимальный размер штрафа — в пределах 38 тысяч евро.

Ситуация в Украине и в Запорожье, в частности, совершенно другая, нежели в Европе. По информации Национальной полиции, на сегодня, согласно действующему законодательству Украины, административная или уголовная ответственность за занятие попрошайничеством не предусмотрена. Само по себе попрошайничество является негативным явлением, но за совершение таких действий отсутствует административная или уголовная ответственность. Противоправными и общественно опасными деяниями в этой сфере признаются вовлечение ребенка в занятие попрошайничеством, ответственность за это предусмотрена ст. 304 КК Украины, использование малолетнего ребенка для попрошайничества (ст. 150­1 КК Украины), а также принуждение человека к прошению милостыни (ст. 149 КК Украины).

Кроме того, в ст. 299 КК Украины предусмотрена ответственность за использование животных для попрошайничества. Однако в этом случае деяние может быть уголовно наказуемым, если только оно соединено с издевательством над животными, совершенным с применением жестоких методов (например, лишение животных пищи, воды, продолжение содержания больного животного на сильном морозе).

От автора

Во время фотосъемки на улицах Запорожья мы обратили внимание на некоторые детали. Понятное дело, что помощь попрошайкам — сиюминутное проявление милосердия. Вот только на то, что происходит после того как человек положил купюру в коробку или что-­то съестное, мало кто обращает внимание. В течение нескольких минут мы, безусловно, маскируясь под прохожих, фотографировали бабушек, просящих милостыню. Первое, что привлекло внимание: на фото, где запечатлены две бабушки, вы и сами можете увидеть, что одна из них сидит в теплых сапогах-­угах, которые стоят недешево, не каждый может себе их приобрести. Второе — одежда старушки. Обратите внимание, что у одной из старушек верхняя одежда с мехом. К тому же, подружки бабушки­-попрошайки пришли сюда «на работу», не забыв прихватить с собой раскладной стульчик и три сумки для будущей выручки. В течение 10 минут к бабушкам подошли пять человек. Кто-­то дал яблоки, кто­-то ­ булочки, а кто­-то ­ деньги. Поведение бабушек тоже отличное. Пока никого нет, они весело щебечут и смеются, но как только на горизонте появляются люди, которые потенциально могут подать милостыню, поведение их меняется. Головы опускаются, бабушки набожно крестятся, на их лицах появляется «вся скорбь еврейского народа».

На другом фото ­ бабуля, которая сидит на асфальте, согнувшись в «три погибели», и набожно крестится. Оделась попрошайка тепло. Голову за все время, пока мы стояли, подняла пару раз, когда ей подавали милостыню. Один из прохожих дал купюру номиналом 10 гривен. Как только он сделал несколько шагов от бабушки, она тут же спрятала крупную купюру, чтобы в коробочке, где собираются средства, осталась лишь мелочь. Впрочем, этот распространенный прием рассчитан на то, что мелочь в коробке попрошайки вызовет у прохожего сочувствие: «Ему/ей никто не помогает, а я помогу!».

Когда мы фотографировали, нас «засекли» те, кто присматривает за своими «сотрудниками». Хорошо одетая женщина, проходя мимо фотографа, заглянула в объектив, а затем стала за спиной и стала набирать номер по мобильному. Возможно, это совпадение, но…

Анастасия Кандыбей