Состоялось открытие первой котельни на альтернативном топливе в Запорожской области (ФОТО)

В Запорожской области открыли котельни на альтернативном топливе мощностью 1500 ВТ. Об этом сообщает пресс-служба ЗОГА.

Как объяснил директор ООО «БИО-АГРО» Анатолий Петух: «Здесь была проложена 1250 метров теплотрассы для обслуживания Пологовского коллегиума № 1, Пологовского железнодорожной больницы, дошкольных учебных заведений яслей — садов №2 «Буратино» и яслей-сада №4 «Солнышко»».

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«Эта котельня одновременно позволяет использовать отходы Пологовского маслоэкстракционного завода и превращать их в тепло. Современные технологии, такие как мы увидели на этом объекте, позволяют нашей стране стать энергонезависимой. Особенно приятно, что альтернативное отопление используется для нужд коммунальных учреждений — детских садов, школ и больниц. Уверен, украинском не нужно много времени, чтобы научиться экономить средства общины и использовать их на неотложные нужды», — подчеркнул председатель облгосадминистрации Константин Брыль.