Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)

26.12.2016 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Фото,Эксклюзив | Posted by:

В преддверии Нового года запорожские активисты провели праздничный велопробег. В воскресенье, 25 декабря колонна Дедов Морозов и Снегурочек стартовала с площади Запорожской (бывшая пл. Ленина). В сопровождении сотрудников полиции активисты сделали первую остановку на бульваре Шевченко, где всех детей поздравили с наступающим Новым годом, а также подарили символические подарки. Любой желающий мог сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и загадать желание.

— «Мы хотим показать, что Запорожье не только город заводов, но также и город в котором даже зимой можно отлично проводить время. Цель данного велопробега – популяризация здорового и активного способа жизни. А также подарить всем запорожцам праздничное настроение», – рассказал один из активистов Андрей.

После этого велосипедисты отправились на площадь Маяковскую, где продолжили поздравлять детей. У главной елки происходило чаепитие и фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также розыгрыши подарков от организаторов велопробега.

Стоит отметить, что во время мероприятия проходила съемка видеосюжета «Новорічне привітання країні!», который будет показан по всей стране.

Анастасия КАНДЫБЕЙ

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