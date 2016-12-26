Сотни Дедов Мороз и Снегурочек провели традиционный праздничный велопробег (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В преддверии Нового года запорожские активисты провели праздничный велопробег. В воскресенье, 25 декабря колонна Дедов Морозов и Снегурочек стартовала с площади Запорожской (бывшая пл. Ленина). В сопровождении сотрудников полиции активисты сделали первую остановку на бульваре Шевченко, где всех детей поздравили с наступающим Новым годом, а также подарили символические подарки. Любой желающий мог сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и загадать желание.

— «Мы хотим показать, что Запорожье не только город заводов, но также и город в котором даже зимой можно отлично проводить время. Цель данного велопробега – популяризация здорового и активного способа жизни. А также подарить всем запорожцам праздничное настроение», – рассказал один из активистов Андрей.

После этого велосипедисты отправились на площадь Маяковскую, где продолжили поздравлять детей. У главной елки происходило чаепитие и фотографирование с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также розыгрыши подарков от организаторов велопробега.

Стоит отметить, что во время мероприятия проходила съемка видеосюжета «Новорічне привітання країні!», который будет показан по всей стране.

Анастасия КАНДЫБЕЙ