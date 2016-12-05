Сотрудники Каменской колонии нашли в зефире запрещенный «сюрприз» (ФОТО)

Пресс-служба ГПтС в Запорожской области сообщает, что 4 декабря сотрудники Каменской исправительной колонии (№101) обнаружили в посылке, которая пришла к одному из осужденных, запрещенные вещества.

Так, в посылке с зефиром, в одной из сладостей было найдено 2 полиэтиленовых пакета размером 0,8*0,8 см с кристально-порошковым веществом неизвестного происхождения.

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В колонию была вызвана следственно-оперативная группа Вольнянского отделения полиции, которая изъяла «находку» и отправила ее экспертизу.