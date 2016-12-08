Спасатели ГСЧС помогли двум водителям, попавшим в беду из-за гололеда

Вчера, 7 декабря спасатели помогли двоим водителям, попавшим в сложную ситуацию на дорогах из-за гололеда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Так в 8:30 на трассе «Семеновка — Мирное» Мелитопольского района водитель автомобиля «ВАЗ-2109» из-за гололеда не справился с управлением, машина съехала на обочину дороги и перевернулась на крышу. Для того, что бы освободить 57-летнего водителя и вытащить машину на дорогу сотрудники подразделения ГСЧС спилили два дерева, которые мешали их работе, поставили автомобиль на колеса и с помощью троса переместили авто на безопасный участок дороги.

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А уже сегодня, 8 декабря в 2:17 помощь понадобилась на трассе «Запорожье — Донецк» Новониколаевского района, где водитель автомобиля «Газель» в результате гололеда не справился с управлением и вылетел в кювет.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью троса вытащили машину и освободили водителя из снежного плена.