Спасатели предупредили об опасности на Азовском море

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, ночью и утром 9 декабря в акватории Азовского моря, а также портах Бердянска и Мариуполя ожидается усиление ветра.

В ведомстве сообщают, что данными Укргидрометцентра прогнозируется усиление юго-западного ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, в открытом море – до 25 дм, в портах – 13-15 дм. Помимо этого ожидается медленное обледенение суден.

В ГСЧС просят граждан воздержаться от выхода в акваторию Азовского моря.