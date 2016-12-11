Спасатели сообщили подробности пожара в трамвае в Шевченковском районе Запорожья (ФОТО)

В ГУ ГСЧС в Запорожской области сообщили, о пожаре в трамвае произошедшем вчера в Шевченковском районе города Запорожье. Информация о происшествии в вагоне трамвая поступила на линию «101» в 12:22, до прибытия пожарных его водитель отключил от контактных электролиний вагон. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось в 12:43.

В ГСЧС сообщили, что вероятно причиной возгорания стало короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров.

Читайте по теме: В Запорожье очевидцы засняли пожар в трамвае (ВИДЕО)

Напомним, что об инциденте вчера сообщали пользователи социальных сетей, которые выложили видео с горящим трамваем.