«СТАЛИН С НИМИ» Теория и практика вопроса — Романовичев

В ноябре 1942 года 16-­летняя Майя Самсыка с братом и ещё одним знакомым парнем возле Балабино пустили под откос немецкий эшелон. Спустя годы посетивший наш город Маршал Чуйков вручил Майе Ивановне медаль как участнику Сталинградской битвы. Бывший командующий 62-­й армии, умиравшей в ноябре 1942-­го в Сталинграде, посчитал, что прерванное на трое суток ж.д. сообщение на стратегическом направлении помогло его бойцам выстоять…

Что­-то ОНИ затевают…

А дальше — новость: «Военная служба правопорядка с 11 декабря будет изымать на штраф-площадку все автомобили, переданные волонтёрами в зону АТО… Соответствующее распоряжение издал начальник ВСП ВСУ генерал-­майор Игорь Криштун». («Обозреватель», 5.12.2016 г.).

Сразу заметим, что именно так наше военное ведомство отметило День волонтёра. Т.е. праздник людей, которые, де­факто, спасли Украину… Тут сразу все наехали на генерала Криштуна — мол, не ведает, что творит. Сразу заметим, что в генералы у нас обычно выходят только люди безынициативные, боящиеся собственной тени и исполняющие любые команды сверху. По принципу: «Нам сказали — мы бежали»…

Другой вопрос, а почему именно сейчас фронт единовременно лишают 2000(!) единиц автотехники, включая бани и стоматологии на колёсах? Да потому, что «братья» собираются ударить! Заметим, что в течение последних почти двух лет мы успокаивали читателя после безответственных заявлений господ Порошенко, Турчинова и Муженко, что Путин вот-­вот нападёт. На чём базировалась наша уверенность? Да на том, что друзьям Путина в Киеве тогда ничего не угрожало. Стало быть, зачем Путину дополнительная головная боль с ОТКРЫТОЙ агрессией в Украину? Ведь и поныне — в юридическом плане — никакой войны нет. Есть «добрый кремлёвский властелин», который помогает Украине «преодолеть внутренний конфликт». А уже ему в этом деле как могут, так и помогают президент Франции Олланд и канцлер Германии Меркель.

Поэтому, вляпавшись в очередной скандал или демонстрируя новую дикость касательно социальных прав населения, власти нас просто запугивали, пытаясь сбить возможную волну протестов. Нынче всё намного серьезнее. В двух предыдущих наших материалах (1 и 8 декабря) мы знакомили читателя с мыслью, что не только наш народ, но и Россия, и Запад уже устали от г-­на Порошенко. И только то обстоятельство, что ни у Путина, ни у Трампа под рукой нет своего подходящего «сукиного сына» (по Юлии Мостовой), оставляет нашим товарищам время на размышления.

Но вот, похоже, и оно истекает. И в Киеве что-­то намечается. И это «что-­то» знает не только генерал Криштун, который своими действиями поможет врагу больше, нежели Майя Самсыка защитникам Сталинграда. Не забудем также, что и многочисленные российские учреждения в Киеве (ибо есть «война, которой нет») просто обязаны в ближайшие дни в разы увеличить свой штат. За счёт приезжих плечистых ребят с военной выправкой…

Впрочем, что нам Киев — у нас Запорожье! Именно в нашем городе стартовала очередная путинская инициатива «Дружба до последнего украинца». Речь, напомним, о песенном флешмобе, охватившем Интернет.

Или вот Ирина Лех. Это — одна из двух запорожанок, которые 13 апреля 2014 спасли город от участи Мариуполя и прочего Донбасса. Помните сценарий? Появляются плечистые парни с военной выправкой плюс несколько горластых бабок с их «Путин, введи войска!», а далее — при полном сочувствии милиции и СБУ — захват админзданий. Благодаря же, в первую очередь, г­же Лех этот сценарий в Запорожье провалился. 2000 митингующих заблокировали 200 «колорадов» на Аллее славы… Так вот: сейчас Ирину Лех будут судить за ПЕРЕПОСТ в Facebook! Путин аплодирует стоя…

На то, что подобное — не случайность, указывает история энергодарского экс­-мэра Ивана Морщавки. 70-­летний «вечный революционер» был обвинен в хулиганстве и спрятан в СИЗО. За что? Еще в апреле во время выступления с ТРИБУНЫ СЕССИИ ГОРСОВЕТА депутат Морщавка был облит зеленкой. Усилиями ранее судимого титушки из Днепра, к которому у полиции претензий не возникло… Уже в перерыве к последнему приложился И. Морщавка. Спустя полтора месяца, говорят, что нетрезвый титушка пожаловался в больничку…

Далее заявление написала и зав. одного из детсадов Энергодара, что и её Морщавка избивал. И в октябре суд определил экс­мэру домашний арест. Но тот поприсутствовал на акции в память Голодомора в Энергодаре, и его запрятали в СИЗО (режим нарушил!). И только пикет людей, начинавших запорожский Майдан в 2013-­м, позиция СМИ и приезд народного депутата -созывов Юрия Кармазина помогли вызволить Ивана Морщавку… в стационар. Откуда его в тюрьму и забирали…

ОНИ в этот раз отступили, но, по всем признакам, перезапуск «Новороссии» уже витает в воздухе…

Не наш метод!

Да, кстати, бытует мнение, что правительства Яценюка и Гройсмана главной своей целью видят исполнение т.н. «доктрины Доренко». Озвученной на Youtube в записи «Нам нужен Киев. А не Луганск» (16.08.2014 г.). С произнесенной тогда ключевой фразой московского теле-киллера: «Казалось бы, все есть, но нескольких вещей не хватает… Нам бы нужны народные восстания в поясе от Харькова до Одессы, а их нет, если вы обратили внимание. Яценюк все никак не обеспечит нам таких восстаний»…

Согласитесь: многое говорит о том, что и Яценюк ранее, а Гройсман нынче из штанов выпрыгивают, дабы у Доренко к ним не было претензий. Своей тарифной, налоговой, курсовой, пенсионной и бюджетной политикой плюс «децентрализацией». Сейчас вот в деле уничтожения Украины оказалась очень полезной и вырубка лесов. И не только в Карпатах, но и у нас на Запорожье. Если верить прокурору области Валерию Романову, то де­-факто власти и лесники за два последних года зачистили площади леса в десятки раз больше, чем появилось новых насаждений. Т.е. если вдруг ураган над степью унесет на сотни километров плодородный слой почвы, если сорвет крыши половины домов, если снесенные порывами ветра билборды будут убивать запорожцев ежедневно, то, надеюсь, вы знаете, кого в этом винить? Т.е. как всегда — никого…

Впрочем, мы отвлеклись. В 2000 году вышел фильм «ДМБ», и сразу же, скажем так, он был разобран на цитаты. Одна из них звучит так: «Вся твоя жизнь — реклама безопасного секса». Так вот деятельность наших правительств, которые и «Минстецем», и путинским «Агитпропом» упрямо называются «постмайданными», — это откровенная реклама… сталинизма. Т.е. смотрит народ, вполне даже демократически настроенный, на все художества министров и просто чиновников, сжимает кулаки и с разной степенью громкости изрекает: «Сталина на вас нету! Да за это стрелять надо! При Сталине о таком ОНИ и думать не могли!»…

Проще говоря, в народе начала активно циркулировать мечта о расстрелах. Желательно массовых — целыми сменами таможенников и пограничников, полным составом райотделов Нацполиции и судов, а еще — поголовно — армейских генералов… А что касается Верховной Рады, то ежели мы озвучим хоть что­-то из разговоров в троллейбусах, нас сразу же отправят в СИЗО за пропаганду экстремизма…

Тем временем в пятничном выпуске «Шустер Live» уже и экс-­министр обороны Анатолий Гриценко — человек, без сомнения, европейских взглядов — не удержался от введения смертной казни («Анатолій Гриценко в ефірі програми «Шустер Live» (09.12.2016)). «Це не просто крадіжки, це не просто віджимання бізнесу. Коли війна — це ще й мародерство. Це по-­іншому карається. Це під час війни був «расстрел перед строем»… Коли бачиш, що, маючи мільярди, яких вистачить на багато поколінь наперед, ще ненаситно набирають мільярди, продаючи віру, свою країну… І тут підмиває лихий про відновлення смертної кари для таких злочинів».

Добавим, что 14-­минутная речь Гриценко сопровождалась аплодисментами студии и 100­-процентной ее поддержкой.

Таким образом, стрелять их надо… Заметим, что, например, к своей практике массовых расстрелов Сталин шел долгих 15 лет. Аккуратно перебив все окружение Ленина, Троцкого, Фрунзе, Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Тухачевского и прочих мешающих. Ибо здесь главный вопрос — в организации «конвейера». Ведь пока генералы не перебьют маршалов, полковники — генералов, майоры — полковников, а капитаны — майоров, ничего с расстрелами ТЕХ, КОГО НАДО, не получится.

Сегодня мы видим подтверждения этого тезиса на примере тотального саботажа всех начинаний правоохранительными структурами, включая и свежесозданное НАБУ. Поэтому к сведению г­-на Гриценко и других, надеющихся на нашу контрразведку и суды, прокуратуры и прочих. Первыми расстреляют вас и нас! Как и десятки тысяч других, посмевших свое мнение иметь. Мы уже не говорим о тех сотнях добровольцев, активистов, «атошников» и волонтеров, сконцентрированных в СИЗО по всей Украине.

Вы парируете, что это случится, лишь когда «контрреволюция победит»? Т.е. когда «вчерашние» вернутся? А они куда-­нибудь уходили, эти «вчерашние», чтобы у них появилась нужда возвращаться? Ведь со времен, говорят, уже оправданного «смотрящего» и его киевского (донецкого, московского) начальства только одно изменилось. Если тогда т.н. правоохранители «щемили» всех, кого скажут, из­-под палки, то сейчас, умышленно перепуганные Майданом, они действуют и еще активнее будут действовать уже «из идейных соображений».

Но и это еще не все по поводу внедрения «сталинщины во благо». Ибо есть и купленная Путиным с потрохами Европа. Которая сделала все, чтобы система полного хаоса и безответственности воцарилась в Украине. Как очень полезное дело и для упомянутого Путина, и для семейки Ротшильдов, особенно во время войны.

Мы вот чисто теоретически попытались набросать проект, дабы максимально усложнить работу «правоохранителей» по расстрелам активистов и патриотов Украины. И определили довольно узкий круг возможных «пострадавших». Исходя из того, что главными врагами всего живого в Украине есть шпионы и рейдеры, а еще налоговики, намеренно уничтожающие украинскую экономику. Т.е если внедрить смертную казнь, то, например, только для шпионов ЛЮБОЙ СТРАНЫ, ПРИЧИНИВШИХ СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ Украине (четко расписанный в законе), из числа ГЛАВ областных управлений СБУ и их прямых начальников, ГУБЕРНАТОРОВ и их прямых начальников, МИНИСТРОВ и их прямых начальников. Ибо не шпионы должны возглавлять борьбу со шпионажем…

Что касается рейдеров, то здесь ответить головой должны хотя бы ЛИДЕРЫ ПРЕСТУПНЫХ группировок, захвативших имущество на $10 млн и выше. Или когда при набеге отмечен хоть один летальный исход. Еще речь, возможно, и о наемных убийцах (килерах), которые сознательно и за деньги совершили серию убийств. Да, не забыть бы ГЛАВАРЕЙ бандформирований из числа начальников райотделов полиции и их прямых начальников.

Что касается фискалов, то тут смертная казнь возможна при УМЫШЛЕННОМ причинении ущерба (тоже четко расписанного в законе): государству — в $1 млрд, а частному бизнесу — в $100 млн.

Казалось бы, обойти эти «грабли» закона легко и просто! Но вы внедрите подобную юридическую норму в Украине, и Европа точно назовет ВСЕХ НАС фашистами. Это при том, что мы не тронули контрабандистов — таможенников и пограничников, коррупционеров из числа судей и прокуроров… Кроме того, нет в наших предложениях и товарищей генералов, сознательно создающих «котлы» на фронте или лишающих войска техники накануне вражеского наступления. Нет, заметьте и докторов, отнимающих последние деньги у будущей вдовы…

Но и тут — со стопроцентной гарантией — нас обвинят в отсутствии гуманизма и неевропейской практике. Это, знаете ли, как приснопамятное ОБСЕ, которое при полном попустительстве курского дипломата Климкина зорко следит за тем, чтобы путинские войска и его наймиты более эффективно убивали наших солдат. Без особого риска для убийц.

И это все, что стоило сказать о «расстрелах» в Украине. Нас ОНИ и без всякого закона убивают, а ИХ хоть как­-то привести к порядку придется лишь мозгами. Которые наконец­-то должна включить хотя бы часть нашего грамотно, системно и комплексно сокращаемого населения. Ибо еще немного — и некому за могилками поухаживать будет…

Леонид Романовичев