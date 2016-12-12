Стали известны результаты выборов пяти глав Объединенных территориальных громад в Запорожской области

В Запорожской областной государственной администрации заявили, что участковые комиссии уже подвели предварительные подсчеты результатов выборов глав Биленковской, Ботиевской, Малотокмакской, Острыкивской и Таврийской Объединенных территориальных громад (ОТГ), которые прошли накануне 11 декабря.
Сообщается, что по предварительным данным в Биленковской ОТГ Запорожского района явка избирателей составила 35,8%. 65,1% голосов получила беспартийная Светлана Зачепило.
В Ботиевской ОТГ Приазовского района явка избирателей составила 46,7%. 75,2% голосов получил Николай Чубуклиев.
В Малотокмакской ОТГ Ореховского района явка избирателей составила 48,8%. 61,7% голосов получил член партии «Наш край» Анатолий Малахатка.
В Острыкивской ОТГ Токмакского района явка избирателей составила 64%. 49,2% голосов получила беспартийная Наталья Ивашина.
В Таврийской ОТГ Ореховского района явка избирателей составила 38,7%. 90,2% голосов получил беспартийный Николай Свириденко.
В следующее воскресенье пройдут выборы в еще четырех ОТГ области.