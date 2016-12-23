Стало известно, во что оденут и обуют украинских военных в следующем году (ФОТО)

Юрий Бирюков на своей странице в социальных сетях сообщил, как повлияет принятый бюджет страны на следующий год на экипировку украинских военных. По его словам, в 2016 году расходы на вещевое обеспечение военных были сокращены, но в 2017 году бюджет позволит произвести ряд ожидаемый изменений в обеспечении экипировкой украинских солдат.

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В частности новый бюджет предусматривает выделение 2,5 миллиардов гривен на вещевое обеспечение военнослужащих. Это позволит произвести закупки трех видов берцев, а также зимних бахил, четырех видов головных уборов (кепка, панама, подшлемник, шапка), трех видов рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние), флисовых костюмов утеплителей (куртки и штаны), трех типов нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее), трех типов шарфов-труб (зимние, летние, противомоскитные сетки), средств защиты (наколенники, налокотники, очки-маска со сменными стеклами, а также рюкзаков и транспортных баулов.