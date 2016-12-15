Стало известно, какие вакансии наиболее востребованы в Запорожской области

За период с января по ноябрь этого года 23,7 тыс. безработных нашли работу, 7,8 тыс. безработных прошли профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Кроме этого, 12,2 тыс. безработных приняли участие в общественных и других работах временного характера.

Сейчас на 1 декабря на учете в центрах занятости Запорожской области находится 20,4 тыс. безработных.

Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости области составляет 1690 единиц. Наибольшим спросом у работодателей пользуются высококвалифицированные рабочие по следующим профессиям:

слесарь,

электрогазосварщик,

водитель,

повар,

продавец,

младшая медсестра,

швея.

Также есть спрос на специалистов с высоким уровнем квалификации бухгалтеров, менеджеров, врачей.