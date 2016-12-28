Стал известен режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздники

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что ведомство утвердило режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздник:

31 декабря 2016 — рабочий день в режиме дежурства до 13-00;

6 января 2017 — в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;

9 января 2017 — рабочий день в режиме дежурства до 18-00;

3, 4, 5 января 2017 — рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;

1, 2, 7, 8 января 2017 — выходные дни.