Стал известен режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздники

28.12.2016 | Filed under: Новости,Регион,Экономика,Эксклюзив | Posted by:

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что ведомство утвердило режим работы центров обслуживания плательщиков на новогодние праздник:

  • 31 декабря 2016 — рабочий день в режиме дежурства до 13-00;
  • 6 января 2017 — в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
  • 9 января 2017 — рабочий день в режиме дежурства до 18-00;
  • 3, 4, 5 января 2017 — рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
  • 1, 2, 7, 8 января 2017 — выходные дни.

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