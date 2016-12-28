Украинские студенты-бюджетники теперь смогут получать почти 1500 гривен степендии

Сегодня, 28 декабря, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко сообщил о том, что Парламент принял постановление об академических стипендиях для студентов.

Теперь размер стипендии студентов, которые учатся в ВУЗах 3-4 уровня аккредитации, составляет 1100 гривен. Что касается повышенной стипендии, то она увеличилась до 1400 гривен.

Уряд ухвалив постанову про академічні стипендії:з наст року для вишів 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія-1100 грн, підвищена-1400 грн. — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 28 декабря 2016 г.