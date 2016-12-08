Украинскому самолету Ил-76 присвоено имя полковника Александра Белого, погибшего над Луганском

Пресс-служба ЗОГА сообщает, что с целью увековечения памяти полковника Белого Александра Ивановича Указом Президента Украины самолете Ил-76 МД (бортовой номер 76683) 25 -й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено имя Александра Белого.

Белый Александр Иванович был заместителем командира авиационной эскадрильи бригады транспортной авиации, базирующейся в Мелитополе.

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14 июля около 01:00 ночи во время захода на посадку в аэропорту Луганска Ил-76, которым управлял Белый Александр, был сбил террористами. В ту ночь Ил-76 перевозил личный состав с целью ротации. В результате происшествия погибло девять членов экипажа и 40 десантников, в том числе и Александр Белый.