Урок физкультуры для запорожских детей может стать смертельным

Смертность детей до 18 лет на уроках физкультуры каждый год напоминает о себе. Как бы медики ни старались следить за здоровьем детей, все равно происходят несчастные случаи

Один раз в год — перед началом учебного года или в первые недели школьных занятий — все ученики в Украине идут в медпункты, чтобы пройти пробу Руфье.

Проба Руфье проводится ребенку медицинским работником территориального учреждения здравоохранения в присутствии родителей.

Читайте также: В Запорожье открыли первую медиатеку для детей из инклюзивных классов

Её назначают для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке.

Проба Руфье помогает оценивать функциональное состояние сердечно­сосудистой системы, но не учитывает возрастные особенности ребенка, состояние нервной, эндокринной, мышечной и других систем организма ребенка.

Проводят её по такой системе: для начала необходимо после 5-­минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитать пульс за 15 секунд (Р1), затем в течение 45 секунд выполнить 30 приседаний. Сразу после этого подсчитать пульс за первые 15 секунд (Р2) и последние 15 секунд (Р3) первой минуты периода восстановления. Результаты оценивают по индексу, который определяется по формуле.

После результаты пробы вносят в историю развития ребенка и форму первичной учетной документации №086­1/о «Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра» с определением группы занятий на уроках физической культуры.

После прохождения пробы и получения всех справок школьник может заниматься на уроках физкультуры без каких­либо опасений, так как учитель физической культуры, зная группу, ребенка перетруждать в упражнениях не будет. Но в Украине происходят случаи, когда детям все равно становится плохо во время выполнения упражнений.

Случаи гибели школьников прямо на уроках физкультуры становятся привычной частью нашего образовательного процесса.

Причины, по которым это может происходить, разные, но чаще всего — из-­за острой сердечной недостаточности. Так, за последние 10 лет в Запорожской области было зафиксировано пять случаев смертности детей в возрасте до 18 лет. Об этом проинформировал журналистов газеты «Верже» главный внештатный специалист Департамента здравоохранения облгосадминистрации по специальности «Детская кардиоревматология».

Последний случай произошел в конце ноября в одной из бердянских школ. Там 12­-летняя ученица 6-­го класса во время урока физкультуры, пробежав 50 метров, упала в обморок. Медикам спасти жизнь девочки не удалось. После тело ребенка доставили на экспертизу для установления причины смерти. Сейчас известно, что смерть шестиклассницы наступила в результате нарушения кровотока по сосудам, от острой коронарной недостаточности.

Известно, что это был её первый урок физкультуры после болезни. Девочка две недели не посещала занятия физкультуры, поскольку врачи дали ей освобождение.

Причину, по которой дети умирают на уроках физкультуры, медики видят в недостаточной физической активности из­за чрезмерного увлечения компьютером или телевидением, ранней страсти к табаку и алкоголю. Это приводит к развитию у детей сразу нескольких хронических болезней уже в подростковом возрасте.

Современные дети действительно очень болезненные и хрупкие, но это уже вопрос к родителям: что они делают для того, чтобы дети не были такими зависимыми от компьютерной техники.

В последнее время родители все чаще говорят, что физкультура в школе не нужна, по их мнению, гораздо лучше заниматься в спортивной секции, где имеются соответствующие условия. Но такой подход нивелирует роль физкультуры в школе, которая вообще должна не только научить бегать и подтягиваться, но и прививать школьнику азы физической культуры. Когда дети с раннего детства не просто регулярно выполняют физические упражнения, а еще и получают от этого удовольствие и прилив бодрости, они сохраняют приобретенные навыки на всю жизнь. К сожалению, сегодня многие подростки предпочитают сигаретно­пивную или домашне­компьютерную атмосферу, а не спортивный досуг.

Также на школьников влияет сама учеба. В школах создают детям большие эмоциональные, функциональные и интеллектуальные нагрузки, которые повергают их организм в состояние постоянного стресса и перегрузок. А большинство учителей физкультуры это редко учитывают, особенно, если это не профессиональные педагоги, а бывшие спортсмены, которые лишь прошли краткую дополнительную педагогическую переподготовку. Сейчас подготовленных должным образом учителей физвоспитания в наших школах мало.

Дарья Крылова