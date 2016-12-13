Услышать мир: как специалисты Запорожской облбольницы помогают слабослышащим пациентам

Для жительницы пгт Балабино Екатерины Титовны слух – «больное место». Из-за слабослышания она не выходит из дома, с трудом общается с близкими. Накануне своего 90-го дня рождения женщина получила в Запорожской облбольнице слуховой аппарат, который вернул звуки в ее жизнь. Она признается: слышать – самый дорогой подарок.

Екатерина Титовна рассказывает, в 90 лет много проблем, но низкий слух – самая острая. Плохо слышит жительница Балабино уже очень давно – много лет назад ей поставили диагноз «неврит слухового нерва». Как правило, это основная причина потери слуха у пожилых пациентов. Для женщины слабослышание огромное препятствие: «Мне сложно куда-то пойти, общаться с людьми – я практически не слышу их. Если человек идет рядом, могу разобрать, что он говорит, но если отойдет в сторону, я ничего не понимаю. Телевизор дома смотрю только в наушниках», — делится, как тяжело быть оторванной от жизни, пенсионерка.

Когда она узнала, что в их местную больницу по обращению главы облсовета Григория Самардака приедут врачи из Запорожской облбольницы, очень обрадовалась. А после консультации и вовсе не могла поверить своему счастью – женщину пригласили в поликлинику Запорожской облбольницы на льготное слухопротезирование. А это значит, совсем скоро она будет слышать.

«В пгт Балабино мы проконсультировали 13 человек, 4 из них было показано слухопротезирование. Это пациенты с падением слуха на лучше слышащем ухе 2-4 степени (социально неадекватный слух). Мы в рамках бюджетной программы «Назустріч людям» обеспечиваем пациентов льготных категорий качественными слуховыми аппаратами производства Германия-Турция. Они помогут им снова активно общаться без преград. Отметим, что ежегодно мы консультируем более 4 тыс. человек с проблемами слуха», — комментирует Лариса Евсеева, заведующая сурдологическим отделением поликлиники Запорожской облбольницы.

Екатерина Титовна первой из пациентов выездного приема в Балабино получила слуховой аппарат. На консультации в сурдологическом кабинете женщину еще раз обследовали, провели аудиограмму (проверку остроты слуха), чтобы подобрать максимально подходящую модель слухового аппарата. Специалисты также подробно рассказали пенсионерке, как пользоваться устройством, чего избегать в эксплуатации слухового аппарата. В использовании он очень простой и Екатерина Титовна на консультации сама убедилась: установить слуховой аппарат не сложнее, чем надеть сережки.

Раньше женщина слышала собеседника на расстоянии метра, а теперь могла отчетливо ответить на вопросы сурдолога из соседней комнаты. В ее глазах читалась искренняя радость: «Я очень благодарна всем, кто помог сделать мою жизнь живой и шумной. Теперь она снова наполнится звуками природы, разговорами моих детей, звонким смехом внуков. Вся моя семья скоро съедется ко мне на юбилей, и мы наконец-то сможем спокойно поговорить. Возможность слышать – очень дорогой подарок, я о таком даже мечтать не могла».

Напомним, что в результате выездного приема специалистов Запорожской областной больницы в Балабино по инициативе председателя облсовета Григория Самардака, многие пациенты получили помощь в ЗОКБ. Например, совсем недавно мы публиковали историю лечения Людмилы Семеновны, одной из пациенток отделения травматологии.