У боевиков «ЛНР» произошла пьяная перестрелка на передовых позициях – ГУР

В Главной управлении разведки (ГУР) Украины сообщили о том, что боевики незаконных вооруженных формирований устроили пьяную перестрелку на собственных передовых позициях.

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Инцидент произошел 26 декабря на боевых позициях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка). Перестрелка началась в тот момент когда на позиции боевиков прибыли контролирующие офицеры. Пьяные члены незаконных вооруженных формирований применили оружие, что привело к перестрелке. В результате этого происшествия один боевик погиб, еще несколько получили ранения.