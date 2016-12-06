«Чистильщик», похоже, слегка перестарался… — Романовичев

В воскресенье в Украину, которую уже, казалось, невозможно ничем шокировать, пришёл шок. Во время взаимной перестрелки погибли пятеро сотрудников МВД, а позже в больнице умер ещё один. Первым плохую весть принёс советник главы МВД Антон Геращенко. И это сразу навело на мысль, что дальше по поводу трагедии будут говорить правду и только правду, с три короба…

Чтобы не тратить время на рассказки г-на Геращенко и прочих сразу перейдём к делу. Итак место событий. Идеальное! Пригород Броваров, Дарницкий (левобережный) район Киева — через небольшой лесок, Бориспольский аэропорт — ближе, чем от упомянутой воздушной гавани к любой точке Киева. Т.е. Княжичи просто обязаны стать Меккой для «новоукраинцев», которым может спешно понадобиться сбежать хоть в Москву, а хоть и в Тель-Авив. Отсюда и контингент застройщиков, отсюда и интерес преступного мира, особенно если этот преступный мир — в погонах, и обладает всей положенной по службе информацией, правами и льготами.

А теперь по версиям случившегося. Версия первая — трагическая случайность. В темноте, во время операции по захвату неких грабителей элитных домов, полицейская служба охраны не разобралась с бойцами полицейской «наружки», которую приехал вызволять «Беркут» (особо отпетые бойцы которого названы нынче КОРДом). Который тоже не разобрался. Поэтому потерял своего майора и положил всех задержавших и вызволяемых.

Версия вторая — некомпетентность. Т.е. где-то кто-то что-то не согласовал и не оповестил, и вот те пожалуйста — уложили шестерых.

Версия третья. Кто-то из погибших был бандитом. Кто? ГСО НП (т.е. Служба охраны) — точно нет. Бойцы последней приехали на вызов сработавшей сигнализации, осмотрели строящиеся дома вокруг (заметив следы на снегу) и задержали неизвестных, божащихся, что они «разведчики» угрозыска («наружки»). И вот здесь, как в детской игре — уже теплее.

А далее — наша версия. Извиняемся, но современная сигнализация элитного дома просто так, если в помещение никто не вламывается, не срабатывает. Значит кто-то вламывался при участии «разведчиков» или при их стоянии… на стреме. Разведчиков повязали и тут примчался КОРД. А дальше внимание! На место события приехали два экипажа ГСО. Т.о., нервные «кордовцы» просто обязаны были замочить всех «гэсэовщиков». Так и свидетелей меньше, и типа, «пусть не лезут». Но они замочили только один экипаж вместе с захваченными «разведчиками».

И тут задача для третьего класса! Если бойцы КОРДа видят (машина изрисована как попугай всеми положенными надписями, бойцы в «брониках» и шлемах), и знают, что им противостоят сотрудники ГСО, но не сопровождают схваченных и захвативших в райотдел, значит у них была иная команда. А именно: «разведчиков», если не удаётся вызволить — ликвидировать, а заодно и упиравшихся этому «гэсэовщиков». Вторая машина, где были просто бойцы ГСО (но без схваченных «разведчиков») никак не пострадала.

Какой отсюда вывод? Что обычная наша практика, когда грабящие или убившие потом обычно и расследуют совершенное преступление, в очередной раз получила подтверждение. Просто в этот раз пытались «грабануть» чей-то особо важный домик, и команду на его грабёж давали на столь высоком уровне, что шесть трупов при срыве операции потерей не считается. КОРД С САМОГО НАЧАЛА выезжал на ликвидацию, поэтому это никакой не экспромт и не ошибка. Все всё видели, и все всё знали. Не знали только пацаны из Броварского отдела ГСО НП, которые, получив сигнал тревоги, честно помчались на место срабатывания сигнализации, и действуя по инструкции, поймали неизвестных. Снова действуя по инструкции, пытались довезти задержанных до райотдела. И откуда им было знать, что у кого-то очень важного из Киева на сей счёт другие планы?

Заметим, что это третий громкий случай, когда одни подчинённые г-на Авакова убили других подчинённых г-на Авакова. Первые два случая были провокацией. 31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады действующий сотрудник МВД (которого потом назвали членом «Свободы») бросил гранату — четыре трупа. «Свободу» полоскали до самых выборов октября 2015-го. 25 сентября 2016 г. бывший сотрудник МВД, находящийся в розыске, что никак не помешало ему получить при этом статус участника боевых действий(!), убил двоих полицейских. Его назвали «торнадовцем» и полоскали под этим именем, пытаясь продавить нужные Авакову законы о полиции.

И вот третий случай. Нештатный, скажем так. Просто нужно было подчистить «хвосты», но «чистильщик» слегка перестарался. Молодых же ребят, не знавших с кем они связались, очень жаль…

Леонид Романовичев