Штат Патрульной полиции Запорожья укомплектован на половину – Пилипенко

Сегодня руководитель Патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко дал брифинг в «Запорожском медиа центре», на котором рассказал о проделанной работе ведомства за год.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель Патрульной полиции отметил, что запланированный штат сотрудников ведомства в Запорожье должен составлять 800 человек, но на данный момент в их ведомстве работает 467 человек. Помимо этого 100 человек проходит обучение и медкомиссию, Пилипенко надеется, что в следующем году в штат патрульной полиции доберут необходимое число сотрудников.

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Также по словам Пилипенко, у Патрульной полиции Запорожья нет проблем с материально-техническим обеспечением правоохранителей. Касательно ранее подымаемой общеукраинской проблемой с качеством формы патрульных полицейских, Пилипенко сообщил, что сейчас в Киеве уже проходят «полевые» испытания новой формы из более качественных материалов.