Экс-директор Дубовки Виктория Чикалова получила очередное подозрение

Бывшему директору центрального парка Запорожья КП «Дубовый Гай» Виктории Чикаловой вручили подозрение о совершении уголовного преступления. Об этом на своей странице в соцсети написал лидер фракции УКРОП Запорожского горсовета Михаил Прасол.

«Очередную пидозру из рук очередного «оборотня в погонах» получила Виктория Чикалова – помощница Ярослава Гришина. Виктория как высокопрофессиональный проектный менеджер за несколько лет навела порядок в народном парке «Дубовый Гай» и не давала разорвать на части рекреационные земли. Шакалы Шурмы нашли свой способ борьбы с Викой – матерью троих дочерей – они одно за одним покупают уголовные дела против неё», — пишет укроповец Михаил Прасол.

В документах, которые показал политик, говорится о подозрении в подделке служебной документации экс-директором парка Викторией Чикаловой. Якобы при очистке малого озера Дубовки Виктория Чикалова подписала акт приёма выполненных работ, куда были внесены работы, фактически не выполненные.

По словам правозащитника Чикаловой лидера фракции УКРОП в Запорожском облсовете Ярослава Гришина, такое давление власти на экс-директора Дубовки – откровенная попытка уничтожить не только её публичный имидж.

«На сегодня Чикалова – единственный эффективный директор коммунального предприятия «Дубовый Гай», который эффективно продолжает бороться. УКРОП активно её поддерживает. Если бы Виктория была слабохарактерной, то уже давно бы сломалась», — отметил правозащитник и лидер УКРОП в области Ярослав Гришин.

Глава фракции УКРОП в горсовете Михаил Прасол отметил, что всё это происходит, когда Чикалова находится в трауре по отцу.

«Несколько недель назад погиб отец Виктории. Его сбила машина во время гололёда. Городские власти в этом году саботировали посыпание льда. Результат — гибнут люди», — пишет на своейй официальной странице в Фейсбук Михаил Прасол.

Сама Виктория Чикалова о трагических событиях смогла рассказать только сегодня. Она уверена, что именно дело о гибели её отца стало катализатором для действий властей.

«Папы не стало в черную пятницу, 25 ноября, его сбил автомобиль на пешеходном переходе возле Дали на Соборном. Красно белые полосы перехода здесь символичны — они щедро политы кровью пешеходов, пострадавших в ДТП. Переход очень плохо освещен, светофора нет и не будет, но в тот день паморозь впервые сковала городские дороги, но их никто не посыпал. Днем лед растаял, в 16:30 Ланос на скорости до 60 км в час не успел затормозить. Тот факт, что мой отец погиб, только усилил страх подлой городской власти потерять кресла, поэтому прокуратура №1 и Александровский райотдел работают над тем, как мне заткнуть рот уголовными делами. Если бы мой папа был жив, он бы разбил ваши трусливые рожи», — написала на своей странице в экс-директор парка «Дубовый Гай» Виктория Чикалова.