Экс-игрок запорожского «Металлурга» стал автором лучшего гола в 2016 году

27.12.2016 | Filed under: Новости,Регион,Спорт,Эксклюзив | Posted by:

12 декабря в НСК «Олимпийский» в Киеве, прошла церемония «Футбольные звезды Украины-2016». На церемонии были избраны и награждены лучшие игроки мужских и женских соревнований по футболу, футзалу и пляжному футболу, 11 лучших игроков по версии футболистов-профессионалов, а также определены лучший гол 2016 года.

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Так, лучший гол в этом году забил экс-игрок запорожского «Металлурга» Сергей Сидорчук. Сергей родился и вырос в Запорожье. 21 декабря 2012, вместе со своим партнером по команде Андреем Цуриковым, подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо». В отличие от него Сергей влился в состав команды.

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