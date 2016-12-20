Юная запорожанка одержала победу на чемпионате Украины по боксу (ФОТО)

На прошлой неделе с 12 по 17 декабря в Ивано-Франковске прошел чемпионат Украины по боксу среди девушек и юниорок, на котором запорожанка одержала первенство. Об этом сообщает Запорожский спорт.

Жительница Запорожья Ольга Шалимова, которая представляет ФСО «Динамо», в очередной раз подтвердила, что является сильнейшей спортсменкой Украины. Выступив на чемпионате в весе до 48 кг, Ольга получила золото.

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Ранее она уже дважды становилась чемпионкой Украины среди юниорок, теперь пополнила свои победы и в молодежном чемпионате Украины.