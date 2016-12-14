Юные танцоры из Запорожья завоевали призовые места на мировом танцевальном турнире

Запорожские танцоры завоевали призовые места на Открытом Чемпионате мира аматорской лиги Всемирного Танцевального Совета по европейской и латиноамериканской программе (WDC AL OPEN WORLD BALLROOM & LATIN CHAMPIONSHIPS). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

Так, со 2 декабря по 4 декабря в Париже (Франция) проходил танцевальный конкурс, в рамках одного из наиболее престижных и популярных фестивалей спортивно-бального танца — «Disneyland Dance Festival 2016».

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В этих соревнованиях приняли участие воспитанники коллектива спортивно-бального танца «Браво» Коммунарского районного центра молодежи и школьников. В финальных соревнованиях юные спортсмены коллектива «Браво» Кирилл и Вероника Нетреба завоевали серебряные медали в категории «World Under 12 Juvenile Ballroom RS», и бронзовые медали в категории «World Under 12 Juvenile Ballroom».