Авдеевка. Особенности национального обострения и прерывания — РОМАНОВИЧЕВ

В понедельник в 19.57 на «Украинской правде» появилось сообщение: «Проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський».

А уже в 20.48 на той же УП появился заголовок: «Порошенко перервав візит до Німеччини через Авдіївку». Мы сразу же поднялись с табуретки перед монитором, дабы встретить новость аплодисментами стоя, но потом включили мозги. Прерывание рабочего визита, т.е встречи в режиме «приехал, перекинулся словом-другим и вернулся в Киев» — это целое дело, чреватое дипломатическим демаршем. Похожим на разворот самолета российского премьера Примакова в период бомбардировок Сербии американцами в 1999 году. Но другое дело, когда беседа давно закончена, и тут взять и огласить причину ее малой продолжительности некими непреодолимыми обстоятельствами? И вернуться домой с дополнительным пиар-капиталом!

На такие грустные мысли наталкивает то обстоятельство, что поводов для прерываний визитов у нас тьма! Вот уже восемь месяцев Львов утопает в мусоре (усилиями ГСЧС, Кабмина и Львовской ОГА) — и все для того, чтобы утопить «Самопомощь» и ее лидера мэра Садового. Но представьте себе — Президент никуда не возвращается ни через 50 минут, ни через 50 и 150 дней! И после Княжич, где «эскадрон смерти» от МВД Авакова зачистил от свидетелей и участников грабежа полицией какого-то прокурорского домишки, тоже никто ничего не прервал. И зона социальной тарифной беды даже под названием город Киев Петра Алексеевича как-то не взволновала. Да и покрытое вот уже скоро месяц льдом Запорожье с работающими в три смены травматологами тоже осталось без высочайшего внимания.

Отсюда вывод: нас, мягко говоря, вводят в заблуждение. Посему мы сразу — кроме информационных сообщений — посмотрели карту этой самой Авдеевки. Как и все в районе Донецка, где крупнейшие города — на расстоянии прямой видимости друг от друга, упомянутый городок расположен рядом с Ясиноватой. Т.е. фактически Донецким ж.д. узлом, изначально оставленным Путину и т.н.«ДНР-ЛНР» для организации хозяйственной деятельности. Потом, с тысячей убитых, сотнями раненых и взятых в плен наших бойцов, был сдан Иловайск — единственный в тот момент ж.д. узел, соединявший Донецк с Россией. В феврале 2015-го было сдано еще и Дебальцево — вообще центр железнодорожной «вселенной» Донбасса.

Впрочем Попасная — вторая по значимости железнодорожная станция этого же региона, отбитая у врага летом 2014-го, по какому-то недоразумению сдана не была. И вот там теперь происходят важные для страны и еще более важные для олигархов у власти в Украине события. Небольшая группа людей в камуфляже заблокировала ветку в сторону т.н. «ЛНР». Всего одну, но отлаженный механизм контрабанды и финансирования из украинского бюджета путинского войска на Донбассе начал давать сбои.

Стеце-кремлеботская орда, включая и всем известного Ляшко, решила было затоптать «блокадников» массой, но неожиданно вчистую проиграла битву. Все дальнейшие попытки как-то поправить ситуацию, лишь добавляли симпатий участникам акций. В ночь на понедельник было принято решение просто убрать новости о блокаде с информационного поля Украины, но и это не помогло. Поэтому пришлось обратиться к испытанному средству — убийству украинских бойцов.

Которое резко начинается всегда, когда киевским друзьям Путина небо начинает с овчинку казаться. И снова погибшие, и снова — обратим внимание — это известные либо всей Украине, либо волонтерско-майдановским кругам люди. Как по заказу!

Тем временем та часть стеце-кремлеботов, которая ответственна за «все хорошо, прекрасная маркиза», начали засыпать Украину сообщениями, что боевиков убито значительно больше и что «наша взяла!». К компании «наша взяла!» присоединился и главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов с заголовком «Українські воїни покращили своє тактичне положення в районі Авдіївки: фронт наші тримають надійно, всі спроби контратак відбито, — журналіст». Сообщение появилось в 15.30, а через четыре часа кардинально «изменилась концепция» — оказалось, что все трагично , и только личное вмешательство Президента поможет делу.

Проще говоря, очередное обострение боевой ситуации под Авдеевкой играет роль типичного отвлекающего фактора. Как и недавнее обострение на Светлодарской дуге с 9 убитыми нашими бойцами (трех из них отпевали на Майдане в Киеве — что показательно!), призванное отвлечь внимание масс от т.н. «национализации» Приватбанка. И последующей фактической передачей его под контроль МВФ типа за государственные долги.

Но в истории с Авдеевкой — здесь не вся правда. Коксохимзавод, который все же работает (из последних сил?) и содержит Авдеевку в том числе и теплоснабжением, от линии размежевания далеко: он на противоположном от Ясиноватой углу города. Возможно, что по нему стреляют со стороны Горловки, но наблюдатели утверждают, что со стороны Донецка. И тут есть разница : Горловка — на севере, а Донецк — далеко на юге, и стреть нужно через всю Авдеевку. Другой вопрос, что с Ясиноватой на «Коксохим» через упомянутый городок идет ж.д. ветка. И если «блокадники» Семенченко и Парасюка заблокируют, как и обещали, и ее тоже, то туши свет — металлургическая империя Рината Леонидовича на оккупированных территориях поднимет руки.

Поэтому мы видим интенсивную стрельбу — выпущено 2000 снарядов за сутки и есть даже один убитый местный житель в Авдеевке(хотя такого количества снарядов хватило, чтобы сравнять с землей и город и завод) . Как бы намекая: пацаны — ну сидите вы под Попасной, а уж «Укрзализныця» продумает как перебросить составы в «ДНР-ЛНР» по другим веткам. Ведь не только же ей перевозить оружие, боеприпасы, топливо и личный состав путинских войск по оккупированным территориям! За украинские, отметим, бюджетные деньги. Кстати — объяснение по этому поводу министра оккупированных территорий Черныша мы прокомментируем уже как-нибудь в следующий раз.

И это все, о чем следует сказать в свете последнего обострения и решительного прерывания…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ