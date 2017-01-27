Агрессивная стая собак перекрыла движение на Космосе (ВИДЕО)

В среду, 25 января около 14:00 в Запорожье по улице Европейская недалеко Космического рынка (сквер им. Гагарина) большая стая собак перекрыла движение машин и не давала возможность спокойно пройти людям по тротуарам.

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Об этом стало известно из соцсети в одном из запорожский пабликов. Как сообщает автор видео: «Целая стая уличных собак бесцеремонно расхаживала по району, выходили на проезжую часть, мешая тротуарному и дорожному движению. Мимо шли дети со школы, пенсионеры, матери с колясками».



