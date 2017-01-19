Антимонопольный комитет наложил на порт Бердянска штраф в размере 204 тысяч

Администрацию Бердянского морского порта уличили в незаконных поборах с судовладельцев.

По информации пресс-службы Антимонопольного комитета Украины, в ведомство поступил сигнал от общественной организации «Запорожская региональная ассоциация рыбопромышленников, арендаторов и собственников земли «Приазовье», представляющей интересы судовладельцев СЧС «Вера»: бердянский филиал госпредприятия «Администрация морских портов Украины» дополнительно взимает с судовладельцев средства за услуги, которые и так оплачиваются в составе портового сбора.

Расследование подтвердило обоснованность претензии судовладельцев — действия филиала ГП признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

Административная коллегия Запорожского областного теротделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ГП «Администрация морских портов Украины» в лице бердянского филиала на 204 тысяч гривен за злоупотребление монопольным положением на рынках услуг в морском порту.