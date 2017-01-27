Атакующий стиль игры баскетболистов «Запорожья» расширил число их болельщиков



Если в прошлом чемпионате домашние матчи команды в среднем посещали около 650 зрителей, то в этом сезоне — почти тысяча болельщиков приходят поддержать своих кумиров. Об этом корреспонденту VERGE сообщил медиа-директор БК «Запорожье-ZOG» Роман Поляченко.

Кстати, и руководство украинского баскетбола и эксперты вместе с болельщиками отмечают прогресс в этом сезоне баскетбольной Суперлиги. Говорят, что вырос уровень соревнований и его качество, в Украину стали возвращаться из-за границы наши игроки, а клубы начали приглашать легионеров. Как результат, на трибуны стал возвращаться зритель.

Заметим, что сезон начался с позитива. Не прошло и года, как в Украине возобновили единый чемпионат. Можно утверждать, что украинский баскетбол на сегодняшний день имеет один по-настоящему сильный турнир, который собрал всех лучших.

О позитивных сдвигах говорит Президент ФБУ Михаил Бродский: «В баскетболе происходят перемены к лучшему. Объединение пошло на пользу, поэтому в Украине сейчас существует конкурентоспособная Суперлига».

Приятно отметить, что прогресс в баскетболе отмечают и непосредственные участники этой игры — наставники команд и баскетболисты.

«Наш баскетбол стал сильнее после объединения», — соглашается главный тренер БК «Кривбасс» Валерий Плеханов.

Поддерживает это мнение и капитан БК «Днепр» Станислав Тимофеенко: «Очень хорошо, что главные персоны нашего баскетбола сумели договориться и споры позади. Единый чемпионат поднял уровень украинского клубного баскетбола и теперь нужно полностью настраиваться на каждую игру».

Кто сегодня движет вперед Суперлигу? По мнению главного тренера «Кривбасса», лидеры по игре и организациеи дела — «Химик» из Южного, киевский «Будивельник» и БК «Днепр». По словам Тимофеенко, «Днепр» и «Кривбасс» хотят в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому они усилили составы и игру и уже подпирают лидеров — «Химик» и «Будивельник». «Также конкуренции в чемпионате добавили команды из Одессы и Запорожья. Думаю, в этом году матчи плей-офф будут как никогда напряженными», — говорит капитан« Днепра».

Увы, клубный бюджет БК «Запорожье-ZOG» пока что остается одним из самых маленьких среди клубов Суперлиги. Но невзирая на это запорожские игроки показывают зрелищную и атакующую игру.