А помнишь как было: в Запорожье почтят память Майдана 2014 года

Сегодня, 26 января, в Запорожье состоится проведение митинга, посвященного 3-й годовщине Майдана 2014 года, а также, увы, против коррумпированности «новой» власти и не выполнением многих требований Революции Достоинства.

Мероприятие в память о Майдане в Запорожье будет проходить на Майдане Героев Революции Достоинства (возле ОГА) в 17:00. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Евгения Капля.

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Тогда, в Запорожье вечером 26 января мсовместными усилиями МВД и «титушок» был жестоко подавлен 10 тысячный протест под Запорожской ОГА. Были жестоко избиты активисты евромайдана, журналисты и рядовые граждане. «Титушками» был захвачен и разгромлен кинотеатр «Байда 3D», в котором находился пункт обогрева и первой медицинской помощи.

Тогда почти 50 горожан были доставлены в райотделы милиции города по подозрению в «организации массовых беспорядков» и «захвата государственных зданий». Около ста человек получили травмы различной степени тяжести.

