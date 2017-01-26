А помнишь как было: в Запорожье почтят память Майдана 2014 года

26.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня, 26 января, в Запорожье состоится проведение митинга, посвященного 3-й годовщине Майдана 2014 года, а также, увы, против коррумпированности «новой» власти и  не выполнением многих требований Революции Достоинства.

Мероприятие в память о Майдане в Запорожье будет проходить на Майдане Героев Революции Достоинства (возле ОГА) в 17:00. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Евгения Капля.

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Тогда, в Запорожье вечером 26 января мсовместными усилиями МВД и «титушок» был жестоко подавлен 10 тысячный протест под Запорожской ОГА. Были жестоко избиты активисты евромайдана, журналисты и рядовые граждане. «Титушками» был захвачен и разгромлен кинотеатр «Байда 3D», в котором находился пункт обогрева и первой медицинской помощи.

Тогда почти 50 горожан были доставлены в райотделы милиции города по подозрению в «организации массовых беспорядков» и «захвата государственных зданий». Около ста человек получили травмы различной степени тяжести.

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