Бабушки в шоке: запорожский транспорт переведут на электронную оплату проезда

Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины приняла закон о введении электронного билета в городском пассажирском транспорте по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Так, «ЗА» закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» проголосовало 265 депутатов.

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В этом акте предусмотрено внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, установить обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и определить возможность привлечения к административной ответственности за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездных документов.

Так, в Законе прописано, что органы местного самоуправления должны ввести автоматическую систему учета оплаты проезда, установить порядок ее функционирования, а также формы носителей, виды, порядок обращения и регистрации проездных документов.

После подписания такого Закона запорожскому горсовету придется принимать все меры дабы внедрить автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском транспорте.