Банда из Грузии «бомбила» квартиры жителей Запорожья (ФОТО)



Сотрудники криминальной полиции задержали с поличным бандитов — уроженцев Грузии, которые специализировались на квартирных кражах.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области,

проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной деятельности этнической группы с признаками организованности.

Эта группа, как оказалось, специализировалась на квартирных кражах. Подбирая ключи к входной двери, воры выносили из квартир деньги, драгоценности, технику и даже одежду.

20 января во время совершения кражи в Шевченковском районе Запорожья трое членов преступной группы были задержаны с поличным. На момент задержания злоумышленники успели вынести из квартиры имущество на общую сумму около сорока тысяч гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков по временным и постоянным местам проживания членов преступной группы изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности к ряду других краж.

В отношении личностей злоумышленников, то все они — выходцы с Кавказа, причем один из них — гражданин Украины, еще один — иностранец, а гражданство последнего, который прибыл в Запорожье с территории другой области, устанавливается.

Интересно, что одного из злоумышленников, два месяца назад также задержанного с поличным во время совершения кражи в городе Токмаке, суд отпустил под залог, после чего тот продолжил преступную деятельность.

Продолжаются уголовные производства, начатые по признакам ч.3 ст. 185 (кража) и ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. В итоге воров может ждать до восьми лет лишения свободы.