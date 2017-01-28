Баскетболисты «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» упустили победу на последней секунде матча — 67:68

Лидер БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Макс Конате извинился перед болельщикам за досаднейшее поражение в выигранном в принципе матче. Большая доля вины его, конечно, есть, но виновны в поражении и тренерский штаб и все игроки. Впрочем, как и странные решения…но не будем о них.

Итак, вчерашний матч был противоборством за шестую позицию в турнирной таблице. Поэтому хозяева — игроки «Николаева» — не без основания надеялись, что при поддержке своих трибун им удастся достичь желаемого результата.

В течении пяти стартовых минут сохранялся определенный паритет (табло дважды свидетельствовало ничейный счет). Затем гости усилиями двух новичков — Дениса Носкова и Максима Лукьянова — оторвались на 9 пунктов, что и позволило им выиграть первую четверть.

На большой перерыв команды ушли при счете 41:27 в пользу запорожцев. Увы, в третьей четверти тревожным сигналом стала та легкость, с которой набирал очки лидер «Николаева» Александр Кушниров. Именно благодаря настойчивости центрового до конца третьей четверти хозяева сократили отставание до 10 очков — 41:51.

На 34-й минуте после попадания из-за дуги Алексея Онуфриева счет стал ничейным (55:55). Затем табло еще дважды фиксировало равновесие. Ставка запорожцев на броски издали не оправдывала себя не только потому, что мяч не достигал цели, но и становился легкой добычей оппонентов в споре за отскоки.

Трехочковый от Павла Буренко вроде вернул гостям надежду — 63:60, но Иванов свел преимущество запорожцев к минимуму, и наставнику гостей пришлось взять тайм-аут.

Увы, нервная концовка (неспортивное поведение хозяев крайне удивило и даже обескуражило) оказалась за николаевцами — добавление мяча в корзину запорожцев вместе с сиреной принесло хозяевам желанную победу и шестое место по состоянию на 28 января.

Послематчевое обращение Макса Конате к болельщикам:

«Я хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед игроками нашей команды и перед нашим руководством. Я беру на себя ответственность за поражение. Считаю, что я поступил непрофессионально, поддался эмоциям. Просто я впервые видел, что спортсмен плюет в лицо другому спортсмену и считаю это низким поступком. Я машинально на это среагировал. И прошу по-человечески меня понять. Ещё раз приношу свои извинения перед клубом и болельщиками Запорожья».

МБК «Николаев» — БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» — 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16).

Судьи: Сергей Защук, Андрей Бабик, Владимир Педьев

БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG»: Кушниров (10+10 подборов), Онуфриев (11), Галенко (5), Мусиенко (7), Иванов (17) Горбатюк (1), Тонченко (5), Швец (10 + 9 подборов), Лебединцев, Хохонюк (2).

МБК «Николаев»: Рыбалко (10), Буренко (15 + 5 передач), Конате (14 + 12 подборов), Носков (12 + 14 подборов), Лукьянов (5); Кондраков, Змитрович, Буц (4), Овдеенко (7).

Броски с игры 12-очковые — 18/41 — 15/38; 3-очковые — 4/20 — 7/28. Штрафные броски: 20/24 — 16/22. Подбор мяча: 30/8 — 31/5.