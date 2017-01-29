Баскетболисты «Запорожья» не уберегли корзину от дальних бросков «Кривбасса» — 60:70 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Увы, четвертая четверть матча показала, что игровая дисциплина и техническая оснащенность криворожан получше, чем у запорожских спортсменов.
Первая половина поединка прошла в равной борьбе. Порой запорожцы смотрелись даже получше за счет активных и результативных действий одного из своих лидеров Макса Конате. Запорожский игрок набрал в первой половине 17 очёк, реализовав 7 из 8 бросков.
Третья четверть также шла в равной борьбе, но хозяева включили дальнюю, но точную «артиллерию».
А вот заключительный период был полностью за криворожанами. Уже за несколько минут до конца игры вопрос о победителе был снят.
Запорожцы смогли под занавес лишь немного подсластить горькую пилюлю 7-го подряд поражения в чемпионате Суперлиги.
«Кривбасс» — «Запорожье-ZOG» — 70:60 (20:22, 14:14, 18:15, 18:9)