Безработица в Запорожье: на одну вакансию претендуют 46 человек

На 1 января 2017 года на учете в центрах занятости Запорожской области находилось 23,3 тысячи безработных

Количество вакансий в базе данных службы занятости Запорожской области на 1 января 2017 года составило 508 единиц. Таким образом, нагрузка на 1 вакантное рабочее место по области составила 46 безработных запорожцев.

По информации пресс-службы Запорожского регионального центра занятости, при содействии службы занятости в 2016 году 24,7 тысячи безработных людей в Запорожской области нашли работу.

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Также 12,5 тысячи безработных приняли участие в общественных работах, свыше 8 тысяч безработных проходили профессиональное обучение, переобучение и повышение своей квалификации.

180 запорожцев получили одноразовую выплату помощи по безработице для организации собственного бизнеса.