Бердянский пограничный отряд запретил въезд в Украину 7 иностранцам

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда сообщает, что с начала 2017 года пограничники предотвратили 18 случаев нарушения пограничного режима и 6 случаев превышения установленного срока пребывания иностранцев в Украине.

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Кроме того, в контрольно пункте «Чонгар» пограничники выявили 22 нарушения порядка пересечения административной границы с временно оккупированного Крыма. Правоохранители запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года гражданину Армении, гражданину Таджикистана и 5 гражданам Узбекистана.