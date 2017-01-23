БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» четвертьфинальный спор начал с победы — 78:73

Начало первого четвертьфинального матча Кубка Украины невольно напомнило о декабрьском поединке киевлян и запорожцев в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Только тогда хозяева после первой половины встречи имели 8-очковое преимущество, сейчас же их отрыв составлял всего три очка.

Впрочем, в первой четверти игрокам «Будивельника» пришлось догонять запорожцев в течение пяти минут, пока бросок Павла Крутоуса не вывел столичный клуб вперед — 9:8.

Однако сбить темп игры соперника киевлянам так и не удалось, и в дальнейшем на площадке доминировала команда Дмитрия Щиглинского, в которой роль лидеров взяли на себя ее капитан Александр Рыбалко, Макс Конате, который в течение первых 10 минут записал в свой актив 8 очков, и недавний новичок коллектива Денис Носков. Не последнюю роль сыграло и то, что хозяевам удалось выиграть борьбу за подбор мяча (12/6), благодаря чему они ушли на первый перерыв с преимуществом в два очка.



Во втором периоде преимущество запорожцев дважды достигала 9 пунктов, но мощная игра легионеров киевского клуба Генри Дугата и Далента Стивенса, а также Михаила Анисимова, который царил непосредственно под кольцом соперника, позволила свести преимущество хозяев почти на нет — 37:34.

В начале третьей четверти, после броска все того же Стивенса гости снова вышли вперед (38:37), но ненадолго. Запорожцы после «трешки» в исполнении самого полезного в то время игрока команды Павла Буренко смогли восстановить 9-очковое преимущество (50:41), и киевлянам пришлось приложить немало усилий, чтобы к концу четверти сократить отставание до шести пунктов (53:59). Впрочем, если бы хозяева в течение получасового соперничество реализовали 10 промазанных штрафных бросков, игра бы потеряла интригу.

Богатой на драматические моменты для обоих соперников была заключительная десятиминутка. Сначала Михаил Анисимов двумя результативными атаками вывел свою команду вперед — 64:63. Еще четыре минуты киевляне были законодателями баскетбольной моды на запорожском паркете, пока за дело не взялся Максим Лукьянов. Попаданием из-за дуги он вернул «Запорожье-ZOG» лидерство в матче — 70:68, а когда Отверченко установил равновесие, снова вывел свою команду вперед. Играть оставалось считанные секунды, напряжение достигало апогея, и «Будивельнику» уже не помогли избежать поражения ни трехочковое попадание Дугата, ни тайм-ауты, которые брал наставник киевлян Владимир Коваль.



Решающий поединок соперники сыграют в столичном Дворце спорта 3 февраля. Запорожцев для выхода в Финал Четырех FreezeOil Кубка Украины в нем может устроить даже ничья.

БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» — «СТРОИТЕЛЬ» (Киев). 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20). Запорожье. 22 января. Дворец спорта ОАО «ЗАС». 500 зрителей.

Судьи: С. Чайковский, В. Педьев, А. Чиликин.

БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG»: Рыбалко (7), Буренко (10 + 6 передач), Конате (12 + 6 подборов), Носков (15 + 6 подборов), Лукьянов (14 + 5 подборов) Кондраков (5), Змитрович (5), Буц (4), Овдеенко (6).

«БУДИВЕЛЬНИК»: Дугат (19 + 6 передач), Крутоус (8), Анисимов (23), Стивенс (13 + 6 подборов), Зотов (2), Отверченко (6), Горбенко, Завадский, Буцкий (2), Винтоняк.

Броски с игры: 2 очковые — 17/25 — 29/43; 3-очковые — 11/32 — 2/16. Штрафные броски: 11/24 — 9/14. Подбор мяча: 22/11 — 23/4.