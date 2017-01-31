Боевики начали наступление на Авдеевку, несмотря на режим тишины

Боевики террористической организации «ДНР» пошли в наступление на силы АТО в районе Авдеевки, несмотря на договоренности о режиме «тишины». Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«…командування сил АТО запропонувалопротилежнійсторонізабезпечити 31 січня дотримання режиму “ТИША”. Зазначене мало на меті дати можливість російсько-окупаційнимвійськамздійснитипошук та евакуацію тіл своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Про вказанебулозаздалегідьпоінформованоросійську сторону СЦ КК встановленим порядком».

Однако, как сообщают в ведомстве, боевики проигнорировали это предложение и продолжили вести активные боевые действия. Незаконные вооруженные формирования продолжают использовать артиллерию и минометы, а также попытки штурма.