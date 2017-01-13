Бойцы запорожского УСБУ изъяли 20 тысяч бутылок «катанки» (ВИДЕО)



Около 20 тысяч бутылок некачественной водки различных марок на сумму почти два миллиона гривен, 1000 литров сомнительного спирта и свыше 500 тысяч гривен изъяли во время обысков оперативники УСБУ в Запорожской области.

По информации пресс-центра УСБУ региона, установлено, что руководство компании, которая занимается оптовой торговлей алкогольной продукции, вместе с легальным алкоголем реализовывал фальсифицированную водку. Нехорошие напитки дельцы поставляли в торговые точки по всей территории области. Злоумышленники ежедневно реализовывали до двух тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Помимо готового к продаже фальсификата в Запорожье, Бердянске и Мелитополе сотрудники СБУ изъяли финансовую документацию, которая подтверждает проведение нелегальных торговых операций с контрафактной водкой.

Уголовное производство открыто по статье 199 УК, продолжаются оперативно-следственные действия для установления производителя контрафактной водки.

Напомним, в осенью прошлого года в области от «бодяжного» спиртного скончалось несколько десятков человек.