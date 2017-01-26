Боль и слезы: запорожанка спасла собаку от верной смерти (ФОТО)

В Запорожье 19 января на улице города запорожанка Екатерина Авраменко нашла собаку по кличке — Кита, породы питбуль, в тяжелом состоянии. Об этом Екатерина написала на своей странице в соцсети там же она выставила много фото и видео с каждого дня лечения, которое проходит пес.

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Как сообщает неравнодушная запорожанка, после того, как она опубликовала новость о том, что была найдена собака, на её номер позвонила некая Виктория, и рассказал, что знает эту собаку и знает о случившееся ситуации.

Как выяснилось собаке уже более двух лет, проживала она всегда в квартире и никогда не тренировалась к бойцовским турнирам, как положено собакам её породы, была добрая и ласковая. Но случилось так, что её выставили на бой с собакой, которая участвует в боях уже не первый год. В результате этого бойцовский пес её сильно искусал чуть ли не до смерти. После хозяином собака была оставлена на улице, где была обнаружена Екатериной Авраменко. Сейчас она проживает в доме у Екатерины, вместе с двумя её детьми и двумя домашними собаками. Так как денег и возможности оставлять собаку у себя дома у женщины нету, она просит о помощи, кто чем сможет.

Номер её телефона +38 093 6614 786.

Также есть два номера банковской карты, куда по возможности скидывают неравнодушные люди деньги:

ОщадБанк: 5167 4900 9299 3063 — Авраменко Екатерина ;

ПриватБанк: 5168 7555 1996 1300 — Авраменко Юлия Викторовна — её мама.

Сегодня, 26 января запорожанка вместе с Китой были в больнице на перевязке и уколах. Сейчас её состояние стабильное, но после того, как перестанут гноиться раны будет проведена операция.