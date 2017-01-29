Ветеранам Запорожья на продукты предоставляют скидки

В Запорожье работодатели в сфере торговли и услуг 19 января подписали меморандума в рамках акции «Поддерживаем ветеранов». Об этом сообщает мэрия Запорожья.

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Так, предприятия по торговле обязывают себя один раз в неделю продавать основные продукты питания (муку, хлеб, крупы, сахар, колбасу варёную, молоко фасованное, масло, фасованное подсолнечное масло) со скидкой в 5% для ветеранов войны, Афганистана и АТО.

К этой акции уже успели присоединиться торговые сети «Эней», «Апельмон», «Копейка».