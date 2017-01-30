Виновники массового отравления детей в запорожской школе могут отделаться штрафом в 1,7 тысячи гривен

По факту массового отравления детей в Марьинском учебно-воспитательном учреждении начато уголовное расследование по статье 325 УК «Нарушение санитарных норм по предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

По словам прокурора Запорожской области Валерия Романова, одной из версий причин отравление является использование некачественной воды для приготовления еды.

«Десять малышей, которые отравились неизвестным веществом, должны быть защищены, — заявил Валерий Романов. — Досудебное следствие продолжается — важна быстрота возбуждения дела, поскольку нужно взять образцы пищи и воды, а также кровь у детей, чтобы мы понимали, чем отравились дети».

Напомним, на прошлой неделе зафиксировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольных групп и школьников в Марьевском учебно-воспитательном учреждении.

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Пострадали 10 детей: 7 школьников и 3 ребенка дошкольной группы. Все отравившиеся госпитализированы со средней тяжестью заболевания в больницы. Большая часть заболевших находится в Запорожской центральной районной больнице, и один — в областной инфекционной. У всех детей медики диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Виновным в отравлении детей грозит штраф в 1700 гривен или арест сроком до шести месяцев или на худой конц — ограничение свободы на срок до трех лет.