Вице-премьер Украины: правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью на « Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью на « Радио Свобода » заявил, что правительство не допустит перевод работников бюджетной сферы на неполные ставки либо сокращенный рабочий день из-за повышения минимальной заработной платы.

Розенко также сообщил, что вопрос о защите людей, а точне о сохранении их рабочего места в том виде, в котором оно находилось до повышения, полностью контролируется Кабинетом министров. Была создана специальная комиссия, которая будет еженедельно мониторить ситуацию в областях, особенно несколько первых месяцев, а также отслеживать ситуацию в учебных и медицинских заведениях.