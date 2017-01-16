Власть Запорожья рапортует об экономии 2-х миллионов бюджетных средств

За два последних месяца 2016 года концерн «Городские тепловые сети» сэкономил почти два миллиона гривен.

По информации администрации «ГТС», в декабре объемы подпитки сетей удалось снизить по сравнению с ноябрем на 13 тысяч кубических метров, что позволило сэкономить 764 тысячи гривен.

«Снижения объемов подпитки тепловых сетей удалось добиться благодаря работе по поиску утечек на внутридомовых сетях, регулярным проверкам технического состояния квартальных и магистральных тепловых сетей», — известил главный инженер«ГТС» Сергей Астапенков.

А в ноябре объемы подпитки тепловикам были снижены более чем на 20 тысяч кубических метров. В результате экономия составила более 1,2 миллиона гривен.

Таким образом, за два месяца сэкономлено почти два миллиона гривен. Впрочем, на суммы за тепло в платежках горожан это никак не отражается.